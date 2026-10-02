Il Burnley vuole Diego Lopez: il Genoa rischia di perderlo

Il club inglese, tornato in Championship dopo la retrocessione, ha sondato il dirigente spagnolo per rinforzare la propria area sportiva

Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, è stato contattato dal Burnley, club che milita attualmente in Championship. La squadra inglese sta costruendo un progetto ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di risalire immediatamente in Premier League dopo la retrocessione della scorsa stagione.

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Il sondaggio inglese

Come raccontato in collaborazione con Sky Sports UK, Lopez è stato sondato dal club britannico, interessato a rinforzare proprio l’area sportiva della società. Il dirigente spagnolo, arrivato a Genova lo scorso novembre dopo le esperienze maturate tra Lens, Lille e Bordeaux, si trova bene nel capoluogo ligure e crede fermamente nel progetto tecnico attualmente in corso, costruito insieme all’allenatore Daniele De Rossi, ex centrocampista di Roma e Nazionale, e al resto della dirigenza rossoblù.

Nessuna risposta per ora

Al momento Lopez non ha ancora fornito un riscontro all’interesse manifestato dagli inglesi. Da sottolineare come il direttore sportivo abbia comunque informato tempestivamente il Genoa di questo approccio, un gesto che conferma la trasparenza e il buon rapporto costruito con la società in questi mesi di lavoro insieme.

Prossimi sviluppi

La situazione resta dunque in evoluzione: nei prossimi giorni si attendono novità che potrebbero chiarire il futuro professionale del dirigente spagnolo, conteso tra la permanenza a Genova e una nuova sfida professionale Oltremanica, in un campionato che negli ultimi anni ha già attirato diversi dirigenti e tecnici dal calcio italiano.