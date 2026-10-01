McTominay, rinnovo in salita: la richiesta supera gli 8 milioni

Secondo Il Mattino, i recenti contatti con McTominay hanno prodotto piccoli progressi, ma resta la distanza economica: De Laurentiis considera inaccettabili le richieste per il prolungamento
Il rinnovo di Scott McTominay resta un tema delicato per il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, negli ultimi giorni le parti si sarebbero confrontate, compiendo qualche piccolo passo avanti. Segnali di dialogo che, però, non avrebbero ancora risolto il principale ostacolo: la distanza sulle condizioni economiche.
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Rinnovo McTominay, la richiesta supera gli 8 milioni
Stando alla ricostruzione del quotidiano, la richiesta per il prolungamento presentata dai genitori del centrocampista scozzese supererebbe gli 8 milioni di euro. Una cifra che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, considererebbe inaccettabile.
Il confronto resta quindi aperto, ma i contatti recenti non equivalgono a un accordo vicino. Per arrivare alla firma servirà trovare un punto d’incontro tra le aspettative del giocatore e la posizione della società.
Rinnovo McTominay, la scadenza del 2028 pesa sulle valutazioni
Il contratto di McTominay scade nel giugno 2028. Secondo Il Mattino, senza un’intesa il Napoli potrebbe trovarsi a valutare una cessione già nella prossima estate, per evitare di avvicinarsi alla scadenza senza aver definito il futuro dello scozzese.
Si tratta di uno scenario prospettato dal quotidiano, non di una decisione già presa dal club.
Rinnovo McTominay, il timore di un’offerta a gennaio
Un’altra possibilità riguarda il mercato invernale: un’offerta particolarmente elevata potrebbe spingere il Napoli a valutare l’addio già a gennaio.
Il nodo resta dunque il rinnovo, tra piccoli progressi nel dialogo e una distanza economica ancora significativa da colmare nei prossimi confronti.