CONI convoca la Giunta il 6 ottobre: si deciderà su Malagò

Malagò-FIGC, arriva una svolta imminente: convocata la Giunta CONI per il verdetto sull’eleggibilità per il 6 ottobre

Si avvicina una data potenzialmente decisiva per il futuro della FIGC. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha infatti convocato ufficialmente la Giunta nazionale per il prossimo 6 ottobre, giornata nella quale verrà affrontato uno dei temi più discussi delle ultime settimane: la posizione di Giovanni Malagò e la sua eleggibilità alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

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La comunicazione è arrivata direttamente dal CONI attraverso una nota ufficiale con cui è stato fissato il prossimo appuntamento dell’organo di governo dello sport italiano. Al centro della riunione ci sarà la valutazione della situazione legata all’elezione di Malagò alla guida della Federcalcio, una questione che continua ad alimentare il dibattito all’interno delle istituzioni sportive nazionali.

Caso Malagò, la Giunta CONI chiamata a esprimersi

L’incontro del 6 ottobre rappresenta un passaggio particolarmente importante perché potrebbe contribuire a chiarire definitivamente gli aspetti regolamentari e istituzionali relativi alla presidenza della FIGC.

Negli ultimi mesi il tema dell’eleggibilità di Malagò ha generato numerose discussioni tra dirigenti, organismi sportivi e addetti ai lavori. La riunione della Giunta sarà quindi l’occasione per affrontare formalmente la questione e valutare tutti gli elementi necessari prima di assumere una decisione.

FIGC, un passaggio chiave per il futuro della Federazione

L’esito della discussione potrebbe avere importanti ripercussioni sugli equilibri del calcio italiano. Per questo motivo l’appuntamento è seguito con particolare attenzione sia dalle istituzioni sportive sia dai vertici federali.

La posizione di Giovanni Malagò resta infatti uno dei temi centrali dell’attualità sportiva italiana, soprattutto dopo le recenti polemiche e le prese di posizione arrivate da diversi protagonisti del sistema calcistico.

Attesa per la decisione del 6 ottobre

La data fissata dal CONI segna dunque l’inizio di una fase cruciale della vicenda. La Giunta sarà chiamata ad analizzare il dossier e a esprimere le proprie valutazioni su una questione destinata a influenzare il futuro della governance calcistica italiana.

In attesa della riunione, l’attenzione resta massima attorno alla FIGC e alla posizione di Malagò. Il 6 ottobre potrebbe infatti rappresentare uno snodo fondamentale per definire gli sviluppi di una vicenda che continua a tenere banco nel panorama sportivo nazionale.