Ronaldo saluta il Portogallo, Messi si laurea: due addii agli antipodi

La cerimonia di Messi si terrà il 6 ottobre al Monumental, poche ore prima dell’ultima gara della Pulce in maglia Albiceleste contro il Benin

L’Università di Buenos Aires sarà protagonista anche lei nell’ultimo ballo di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’ateneo della capitale ha deciso di conferire al fuoriclasse della Selección la laurea honoris causa, in riconoscimento dei traguardi raggiunti sia a livello di club che in Nazionale nel corso della sua carriera.

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Cerimonia al Monumental

L’onorificenza sarà consegnata a Messi il prossimo 6 ottobre allo stadio Monumental di Buenos Aires, poche ore prima dell’amichevole contro il Benin, ultima partita della “Pulce” in maglia albiceleste. La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Superiore dell’Università, che nelle motivazioni ha citato in particolare i titoli conquistati con la Nazionale, dal Mondiale 2022 alle due Copa América, fino alla Finalissima vinta contro l’Italia.

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L’ultimo ballo di Leo

L’Argentina si prepara dunque a salutare il proprio capitano con tutti gli onori. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, il fuoriclasse dell’Inter Miami giocherà l’ultima gara in maglia Albiceleste: i biglietti per l’evento sono già sold out, e in zona stadio verranno allestiti maxi schermi per permettere a tutti di assistere agli ultimi minuti del numero 10 argentino.

Il contrasto tra i due fuoriclasse

Due epiloghi opposti per le due leggende che hanno dominato il calcio mondiale dell’ultimo ventennio. Cristiano Ronaldo sta vivendo giorni turbolenti con il Portogallo: dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti contro la Norvegia e aver saltato diversi allenamenti a Copenaghen, il fuoriclasse ha abbandonato il ritiro della Nazionale a seguito di uno scontro con il ct Jorge Jesus, che aveva rivendicato pubblicamente la propria autonomia nelle scelte di formazione. La sua iconica maglia numero 7 è stata intanto riassegnata a Rafael Leão, in un clima di forte tensione che ha scatenato polemiche sui social e tra i tifosi lusitani, lasciando aperti interrogativi sul futuro rapporto tra il campione e la Federazione portoghese.

Leo Messi, al contrario, si appresta a vivere un commiato celebrativo e privo di polemiche. L’argentino chiuderà la propria carriera in Nazionale il 6 ottobre contro il Benin, circondato da riconoscimenti istituzionali come la laurea honoris causa conferita dall’Università di Buenos Aires, dallo stadio Monumental sold out e dall’affetto di un intero Paese pronto a tributargli un saluto all’altezza della sua storia. Dove Ronaldo lascia un ambiente diviso e un epilogo segnato dalle tensioni, Messi si congeda nel modo più sereno possibile: due strade diametralmente opposte per due carriere che hanno riscritto la storia del calcio.





