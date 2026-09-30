Scalvini racconta la nuova Italia di Mancini: «Il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene. Con la Francia a viso aperto»

Il difensore dell’Atalanta dopo il successo contro la Turchia: «Siamo l’Italia e cercheremo di fare del nostro meglio contro la Francia»

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta, è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia contro la Turchia. Il centrale bergamasco è stato schierato titolare dal commissario tecnico Roberto Mancini nella sfida di Nations League e, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, ha parlato del suo momento personale, del percorso della squadra azzurra e della prossima sfida contro la Francia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

STAGIONE E CRESCITA PERSONALE – «Penso che questo sia un anno di cambiamento dove allo stesso tempo posso imparare tanto. Mi piacerebbe essere al 100% sotto ogni punto di vista per dare tutto con il club e con la Nazionale».

IL RAPPORTO CON MANCINI – «Con il mister mi sono sempre trovato benissimo, mi piace la trasparenza con cui mi dice le cose oltre al bagaglio calcistico che ha. Quando ho esordito ero molto giovane, non sapevo bene cosa potermi aspettare. Quello che vedo ora, anche se siamo solo all’inizio, è che cerchiamo di avere un’identità. Mancini vuole una squadra che cerchi di dominare la partita e ci dice di divertirci».

Il difensore dell’Atalanta ha poi sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta contro la Turchia, un risultato che ha permesso all’Italia di ritrovare fiducia dopo la sconfitta contro il Belgio.

LA FORZA DEL GRUPPO AZZURRO – «La vittoria con la Turchia ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che abbiamo le capacità di giocare bene a calcio e vincere. I senatori stanno aiutando tanto noi giovani ed è molto importante, fa capire il vero spirito dell’Italia e della Nazionale. Il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene».

Scalvini ha parlato anche del lavoro quotidiano con Maurizio Sarri, suo allenatore all’Atalanta, e dell’importanza di ampliare il proprio bagaglio tattico.

IL LAVORO CON SARRI – «Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è».

Il centrale azzurro ha poi ricordato il valore dell’esperienza maturata al fianco di due protagonisti della storia recente della Nazionale italiana come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

IL CONFRONTO CON BONUCCI E CHIELLINI – «Sono leggende del calcio, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff».

Infine, Scalvini ha presentato la prossima sfida contro la Francia, avversario di grande livello nel percorso dell’Italia in Nations League.

LA SFIDA CONTRO LA FRANCIA – «La Francia è una squadra fortissima, tra le miglior al mondo e soprattutto in attacco hanno una qualità e una velocità superiore a tutti. Noi siamo positivi, coraggiosi. Siamo l’Italia e cercheremo di fare del nostro meglio, giocando a viso aperto. Confrontarci con una squadra così forte è anche un ottimo modo per capire a che punto siamo».