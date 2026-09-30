Caos Portogallo, scoppia il caso CR7: cosa sta succedendo

Il fuoriclasse lascia il campo di allenamento a Malmö dopo pochi minuti: dietro la scelta, il malcontento per l’attrezzatura non adeguata al suo programma personalizzato

In Portogallo scoppia il “caso Ronaldo”. Come riportato dal quotidiano A Bola, la Nazionale lusitana sta preparando la prossima sfida di Nations League contro la Danimarca senza la propria stella. Nell’ultimo impegno contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo era rimasto in panchina per l’intera durata della gara, facendo poi rientro direttamente negli spogliatoi al triplice fischio.

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Il caso non si placa

A due giorni da quella partita, la situazione resta tutt’altro che risolta. Secondo la ricostruzione di A Bola, il fuoriclasse ha comunque raggiunto l’Eleda Stadion di Malmö insieme al resto della squadra, scendendo però in campo da solo, circa mezz’ora prima dell’inizio della seduta pomeridiana. Pochi minuti più tardi ha lasciato il terreno di gioco, facendo rientro in hotel a bordo di un furgone della Federazione portoghese. Alla base della decisione, un dettaglio tutt’altro che secondario: l’attrezzatura presente sul campo non avrebbe soddisfatto le esigenze del suo programma di allenamento personalizzato.

Come funziona la gestione degli allenamenti

Una fonte interna alla Federazione ha spiegato ad A Bola che, prima di ogni seduta, il commissario tecnico Jorge Jesus, allenatore portoghese con una lunga esperienza anche in Arabia Saudita, riunisce il gruppo per illustrare il programma della giornata, dividendo i giocatori tra chi lavora regolarmente con la squadra e chi segue un percorso differenziato. Proprio Ronaldo e Jesus si sarebbero confrontati brevemente a bordo campo, prima che l’attaccante lasciasse lo stadio svedese.

Incognita per la gara con la Danimarca

Il cinque volte Pallone d’Oro non si è quindi unito al resto del gruppo, restando a lavorare da solo nella palestra messa a disposizione dal Malmö. Una situazione che alimenta i dubbi in vista del prossimo impegno di Nations League, con la possibilità che Ronaldo possa restare fuori anche dalla sfida contro i danesi.



