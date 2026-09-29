Torino, futuro Vlasic in bilico: il club pronto a blindarlo fino al 2028

Il croato resta un elemento centrale per i granata, ma il rinnovo non garantisce automaticamente la permanenza sotto la Mole
Il futuro di Nikola Vlasic è uno dei temi più interessanti in casa Torino. Il trequartista croato, tra i giocatori più importanti della rosa granata, ha un contratto in scadenza a giugno, ma la società ha già deciso di muoversi per evitare di perderlo a parametro zero.
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club piemontese intende infatti esercitare l’opzione unilaterale presente nell’accordo con il giocatore, prolungando il contratto fino al 2028. Una scelta che conferma la grande considerazione nei confronti del classe 1997, ma che non rappresenta una certezza assoluta sulla sua permanenza futura.
Vlasic-Torino, il rinnovo non chiude ogni scenario
Il croato viene considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico del Torino. La sua capacità di giocare come esterno offensivo, seconda punta o trequartista lo rende un calciatore molto importante per gli equilibri della squadra.
Nonostante la volontà della società di tutelare il proprio patrimonio tecnico, resta da capire quale sarà la posizione dello stesso Vlasic. La decisione del giocatore potrebbe dipendere da diversi fattori: le ambizioni del club, il rendimento della stagione in corso e il rapporto con l’attuale allenatore Giovanni Abate o con l’eventuale futuro tecnico granata.
Al momento è ancora presto per definire gli scenari, ma un aspetto appare già chiaro: il Torino non vuole correre il rischio di perdere Vlasic a parametro zero. L’eventuale rinnovo servirà quindi innanzitutto a garantire alla società maggiore forza contrattuale, lasciando aperte tutte le possibilità per il futuro.
Il prossimo periodo sarà dunque importante per capire quale direzione prenderà il rapporto tra il fantasista croato e il club granata.