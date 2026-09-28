Juventus, è ufficiale: torna Neto per rimpiazzare Grabara

Neto-Juventus, c’è la firma con i bianconeri: ecco la nuova data di scadenza del contratto del nuovo portiere bianconero

Ora c’è anche il timbro dell’ufficialità: Norberto Neto è nuovamente un giocatore della Juventus. Il portiere brasiliano, rimasto svincolato dopo le recenti esperienze internazionali, ha sottoscritto un contratto con la società bianconera valido fino al 30 giugno 2027. Un tesseramento d’emergenza resosi necessario per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Kamil Grabara, l’estremo difensore polacco arrivato in estate per garantire reattività e sicurezza tra i pali ma attualmente costretto ai box.

Un gradito ritorno: la prima parentesi in bianconero

Per Neto si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce alla perfezione. Il classe 1989 ha già militato all’ombra della Mole tra il 2015 e il 2017 nel ruolo di vice di Gianluigi Buffon, collezionando 22 presenze complessive e arricchendo il proprio palmarès con ben 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Per la sua seconda avventura a Torino, l’estremo difensore verdeoro ha scelto di indossare la maglia numero 33.

Dotato di eccellenti riflessi tra i pali e di un bagaglio d’esperienza di primissimo livello, Neto offre ampie garanzie alla retroguardia e allo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, allenatore esperto e meticoloso che necessitava di un profilo affidabile e subito pronto per affrontare gli impegni di campionato e coppa.

La carriera internazionale e il comunicato del club

Dopo l’addio alla Juventus nel 2017, la carriera di Neto si è sviluppata nei principali campionati europei e sudamericani. Il portiere ha vissuto cinque stagioni nella Liga spagnola difendendo i colori di Valencia e Barcellona, per poi approdare nella Premier League inglese con Bournemouth e Arsenal, fino alla parentesi più recente in patria tra le file del Botafogo.

Con una nota ufficiale, la società ha accolto il calciatore ripercorrendo i suoi successi passati e augurandogli un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni. Un innesto di spessore che permette alla Juventus di riorganizzare il reparto dei portieri con immediatezza ed esperienza internazionale.

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COMUNICATO – «Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l’esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell’ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!».