Nuovo stadio della Roma, arriva il via libera definitivo

Nuovo struttura per la Roma, c’è il via libera definitivo: è stato approvato il progetto della struttura di Pietralata. Ecco i dettagli

La Roma compie un passo decisivo verso la realizzazione della sua futura casa. È arrivato infatti il via libera ufficiale alla costruzione del nuovo stadio di Pietralata, un passaggio considerato fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro del club giallorosso.

La Conferenza dei Servizi decisoria ha espresso parere favorevole sul progetto, sbloccando di fatto l’iter che porterà alla costruzione del nuovo impianto. Una svolta attesa da anni dalla società e dai tifosi, che vedono ora concretizzarsi uno dei progetti più ambiziosi della storia recente del club capitolino.

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Roma, ok alla costruzione del nuovo stadio

L’approvazione rappresenta uno dei momenti più importanti dell’intero percorso amministrativo. Con il parere positivo degli enti coinvolti, il progetto del nuovo stadio entra infatti in una fase operativa che consentirà alla Roma di programmare con maggiore certezza i prossimi passaggi.

L’impianto sorgerà nel quartiere di Pietralata, area individuata dalla società per ospitare una struttura moderna e destinata a diventare il nuovo punto di riferimento per il club e per i suoi sostenitori. Il nuovo stadio sarà uno degli elementi centrali del più ampio processo di sviluppo e crescita della società giallorossa.

Le firme di Sessa e Gualtieri

A formalizzare il provvedimento è stato il Commissario Straordinario del Governo, Massimo Sessa, che ha sottoscritto l’atto conclusivo dell’iter autorizzativo.

Determinante anche la firma del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto nel ruolo di sub-commissario e chiamato a completare la procedura attraverso la controfirma dell’autorizzazione unica.

Quest’ultimo passaggio rende il provvedimento immediatamente efficace dal punto di vista amministrativo e giuridico, consentendo così di procedere con le successive fasi previste dal progetto.

Una svolta storica per il club giallorosso

Il via libera rappresenta una notizia di enorme importanza per la Roma, che da tempo lavora alla realizzazione di uno stadio di proprietà. Oltre all’aspetto sportivo, il progetto è destinato ad avere importanti ricadute economiche, infrastrutturali e urbanistiche per l’intera città.

Per il club si tratta di un traguardo significativo all’interno di un percorso iniziato anni fa e che ora sembra finalmente avvicinarsi alla fase realizzativa.

Dopo i numerosi passaggi burocratici affrontati negli ultimi anni, la Roma può dunque guardare con maggiore fiducia al futuro: il progetto del nuovo stadio di Pietralata ha ricevuto il via libera definitivo e la nuova casa giallorossa è oggi più vicina che mai a diventare realtà.

