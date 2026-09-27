Calciomercato Juventus, tutte le manovre a parametro zero

Calciomercato Juve, colpi a zero nel mirino dei bianconeri di Spalletti: assalto a Tomori e la suggestione Kovacic

La visione della dirigenza della Juventus prosegue a largo raggio. L’area sportiva bianconera sta già pianificando la propria strategia in vista dei prossimi elenchi di mercato, ponendo particolare attenzione ai profili in scadenza di contratto al 30 giugno 2027, ingaggiabili a parametro zero.

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L’obiettivo della dirigenza è anticipare i tempi della concorrenza per mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti — allenatore esperto, noto per la sua impostazione di gioco dinamica e moderna — profili ideali per il suo impianto tattico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tre i nomi inseriti nella shortlist bianconera per la stagione 2027/28.

Tomori prima opzione in difesa, spunta Raum per la corsia di sinistra

I ragionamenti principali dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali e del direttore sportivo Frederic Massara riguardano la difesa. La prima scelta è Fikayo Tomori, roccioso e rapido difensore centrale del Milan che Massara conosce bene per averlo prelevato dal Chelsea nel 2021. Ai margini delle gerarchie del tecnico rossonero Rúben Amorim, il centrale inglese valuterà il proprio futuro a partire dai primi mesi dell’anno, rappresentando un’opzione prioritaria per la Dea specialmente in caso di cessione di Federico Gatti.

Sempre per il reparto arretrato, la Juventus monitora la corsia mancina occupata da David Raum, propositivo terzino sinistro e capitano del RB Lipsia, dotato di spiccate qualità nei cross. Su di lui va registrata tuttavia la forte concorrenza del Manchester United.

Occasione a centrocampo: l’idea Kovacic per il centrocampo

In mediana le attenzioni sono rivolte a Mateo Kovacic, esperto centrocampista del Manchester City ed elemento di grande qualità tecnica nella gestione della palla. In scadenza nel 2027 con i Citizens, il mediano croato rappresenta un profilo perfetto per le richieste di Spalletti, che necessita di geometria ed esperienza internazionale in mezzo al campo. Sebbene non ci siano trattative avviate, la Juventus continua a monitorare con attenzione tutti i possibili sviluppi.



