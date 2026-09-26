Juventus, dopo l'infortunio di Grabara torna Neto

Juventus, colpo lampo per l’emergenza portieri: Neto pronto a firmare dopo l’addio forzato di Grabara

La Juventus corre subito ai ripari dopo il grave infortunio al ginocchio destro rimediato da Kamil Grabara, il portiere polacco arrivato in estate in prestito dal Wolfsburg per ricoprire il ruolo di vice-Vicario. La dirigenza bianconera ha definito il ritorno a Torino di Norberto Neto, atteso in Italia già nella giornata di domani.

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Le visite mediche al J|Medical

Il portiere brasiliano, che ha già difeso i pali della Juventus tra il 2015 e il 2017 collezionando 22 presenze, si sottoporrà nelle prossime ore alle consuete visite mediche di rito al J|Medical, il centro sportivo bianconero, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Un’operazione lampo, resa necessaria dall’emergenza portieri che si è aperta in casa Juve dopo lo stop di Grabara.

Il nuovo ruolo con Spalletti

La lunga esperienza internazionale di Neto sarà messa a disposizione di Luciano Spalletti, tecnico toscano alla guida della Juventus dalla scorsa estate dopo l’avventura sulla panchina della Nazionale italiana. Il portiere andrà a ricoprire il ruolo di vice del titolare Guglielmo Vicario, l’estremo difensore italiano arrivato in prestito dal Tottenham a inizio stagione, per il prosieguo dell’annata bianconera.

Emergenza portieri per la Juventus

Il rientro di Neto rappresenta la risposta immediata della società al ko di Grabara, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e resterà fuori per diversi mesi. Un tassello in più per completare un reparto che, con l’addio estivo di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, si era già ridisegnato attorno alla coppia Vicario-Grabara.



