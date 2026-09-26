Fenerbahçe, che stangata della FIFA: divieto di trasferimento

Fenerbahçe nei guai con la FIFA: divieto di trasferimento per tre sessioni, i motivi della sanzione verso il club turco e le ripercussioni

Il Fenerbahçe dovrà fare i conti con un pesante divieto di trasferimento per tre sessioni di calciomercato, imposto dalla FIFA. La sanzione, comparsa nel registro ufficiale della Federazione internazionale, è legata a una questione finanziaria: il mancato pagamento di una rata relativa al trasferimento dell’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, arrivato in Turchia nella stagione 2024-2025.

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La ricostruzione del club

A fare chiarezza sulla vicenda è stato lo stesso Fenerbahçe, tramite un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali. Il club giallo-blu ha spiegato che la rata contestata era scaduta lo scorso 30 aprile 2026 e che, dopo l’apertura della procedura da parte del club creditore presso la FIFA, la nuova dirigenza ha provveduto a saldare l’importo arretrato. Nella medesima procedura, tuttavia, sarebbe stata richiesta anche la rata successiva: la società ha quindi preferito attendere la decisione dell’organo di giustizia FIFA prima di procedere al pagamento.

La promessa del club: “Sanzione temporanea”

Il Fenerbahçe si è detto fiducioso su una rapida risoluzione della vicenda. “Il nostro Club effettuerà il pagamento disposto dalla decisione FIFA nel primo giorno lavorativo, lunedì”, si legge nella nota ufficiale. Il club ha inoltre precisato che, una volta completate le procedure burocratiche con la Federazione, il divieto di trasferimento verrà revocato: la sanzione viene quindi presentata dalla stessa società come una misura temporanea, destinata a rientrare a breve.

Il caso approda in Assemblea

La questione sarà discussa anche nell’Assemblea Generale Ordinaria del Fenerbahçe, in programma domani, 27 settembre. In quella sede, la dirigenza condividerà con i soci e con l’opinione pubblica i bilanci e gli obblighi finanziari relativi ai periodi precedenti, in un momento delicato per le casse del club turco.