Sartori: «Palladino una sintesi tra idee Italiano e Motta»

Bologna, il direttore dell’area tecnico Sartori spiega: «Palladino può rappresentare una sintesi tra le idee di Italiano e quelle di Motta»

Il Bologna vuole voltare pagina dopo un avvio di stagione difficile e ripartire con Raffaele Palladino, chiamato in panchina per rilanciare la squadra. Il direttore dell’area tecnica rossoblù, Giovanni Sartori, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha però invitato a non drammatizzare la situazione, ribadendo la fiducia nel progetto della società e nella qualità della rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



PAROLE – «Non condivido il clima troppo negativo che si è creato. Credo nelle qualità della squadra e nel lavoro che stiamo portando avanti. Palladino può rappresentare una sintesi tra le idee di Italiano e quelle di Motta e io sono convinto di voler continuare qui a lungo»

TEDESCO – «Dopo Napoli abbiamo avuto un confronto molto lungo e sono emersi diversi dubbi sulla possibilità di andare avanti insieme. Alla fine abbiamo ritenuto necessario cambiare, anche se è stata una decisione difficile e dolorosa, perché Tedesco è una persona con cui avevamo instaurato un buon rapporto».

PALLADINO – «Ha già dimostrato di saper ottenere risultati, il suo modo di intendere il calcio è vicino a quello che abbiamo visto con Italiano e presenta anche diversi punti di contatto con il lavoro fatto da Motta»

ADDIO PRESIDENTE E IL SUO FUTURO – «Non ho ricevuto nessun segnale in questo senso. Saputo continua a essere presente, ha seguito il lavoro della società e ha partecipato anche alle scelte di mercato, quindi non vedo motivi per pensare a un suo passo indietro. Futuro? La mia intenzione è restare qui a vita, non sto pensando di andare via»