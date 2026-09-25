Mancini dopo Italia Belgio: «Nel secondo tempo abbiamo giocato noi, i fischi ci stanno»

Il commissario tecnico azzurro analizza il ko dell’Olimpico contro i Diavoli Rossi: dalla difficoltà del primo tempo alla reazione nella ripresa, fino alla contestazione dei tifosi

La nuova Italia di Roberto Mancini inizia il proprio percorso in Nations League con una sconfitta. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri vengono battuti dal Belgio di Mark van Bommel con il risultato di 0-2, al termine di una partita dai due volti.

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I Diavoli Rossi hanno indirizzato la sfida nel primo tempo grazie alla rete di Mika Godts, bravo a superare la difesa italiana con una conclusione di grande qualità. Nella ripresa la squadra di Mancini ha provato a reagire, creando alcune occasioni per riaprire il match, ma il Belgio ha chiuso definitivamente i conti con Dodi Lukebakio in contropiede.

Al termine della gara, il commissario tecnico della Nazionale italiana è intervenuto ai microfoni della Rai per analizzare la prestazione degli Azzurri, soffermandosi sulle difficoltà iniziali, sulla reazione della squadra e sui fischi arrivati dagli spalti dell’Olimpico.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Il primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, noi siamo stati un po’ in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo giocato noi e il Belgio è andato in difficoltà. Nelle occasioni che abbiamo avuto potevamo fare goal, abbiamo subito con il nostro errore».

Mancini ha poi commentato il rendimento della squadra, ammettendo una prestazione iniziale sotto le aspettative ma sottolineando il cambio di atteggiamento nella seconda frazione.

LA PRESTAZIONE DELL’ITALIA – «Nel primo tempo sì, è stata al di sotto delle aspettative. Nel secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 0-2 su un errore nostro. Abbiamo avuto occasioni e li abbiamo messi sotto, il Belgio però è un’ottima squadra e ha giocato bene».

Il commissario tecnico ha infine parlato della reazione dei tifosi presenti allo Stadio Olimpico, dove al triplice fischio sono arrivati alcuni fischi nei confronti degli Azzurri.

I FISCHI DELL’OLIMPICO – «Quando si perde non siamo mica contenti. Fischi meritati? Quando si perde ci stanno».

Per l’Italia di Mancini il nuovo ciclo parte quindi con una battuta d’arresto. Gli Azzurri avranno però subito l’occasione di rialzarsi nei prossimi impegni di Nations League, dove servirà una risposta sul piano del gioco e dei risultati.