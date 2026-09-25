Pagelle Italia Belgio: si salva solo Donnarumma, De Bruyne e Godts seminano il panico – I VOTI

Pagelle Italia Belgio: questi i nostri voti e i nostri giudizi ai protagonisti in campo all’Olimpico per il match di Nations League

L’esordio della nuova Italia di Roberto Mancini in Nations League lascia più interrogativi che certezze. Contro il Belgio, gli Azzurri cadono per 0-2 all’Olimpico al termine di una partita caratterizzata da tanti esperimenti e da una netta differenza di maturità tra le due squadre.

Il primo tempo è stato il momento più complicato per la Nazionale. Il Belgio ha mostrato maggiore organizzazione, idee chiare e una precisa identità di gioco, mettendo in grande difficoltà gli Azzurri. A tenere in piedi la squadra è stato soprattutto Gianluigi Donnarumma, protagonista di diversi interventi decisivi che hanno evitato un passivo più pesante. A sbloccare la gara ci ha pensato Godts, autore di una splendida rete, mentre Kevin De Bruyne ha dominato tra le linee con giocate di qualità assoluta.

Nella ripresa l’Italia ha provato a reagire, mostrando un atteggiamento diverso e maggiore aggressività. Gli strappi di Cambiaghi hanno creato le occasioni più pericolose per gli Azzurri, con Kean e Pio Esposito fermati però da un attento Lammens.

L’entusiasmo della rimonta è durato poco: il Belgio ha sfruttato la propria qualità e ha trovato il raddoppio con Lukebakio, bravo a finalizzare una ripartenza nata da un pallone perso da Barella.

Nel finale Mancini ha concesso spazio anche agli esordi di Doumbia e Zoma, ma la strada per ricostruire la Nazionale appare ancora lunga. Donnarumma resta il punto di riferimento assoluto, mentre i giovani come Romano hanno bisogno di tempo per crescere e acquisire esperienza.

Tra i belgi, oltre a De Bruyne, grande prova anche per De Ketelaere, schierato ancora una volta da centravanti e autore di una prestazione completa.

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ITALIA: Donnarumma 7; Di Lorenzo 5,5, Mancini 5,5, Coppola 5 (65′ Scalvini 5,5), Calafiori 6; Barella 5 (80′ Doumbia sv), Romano 5 (65′ Frattesi 6), Tonali 6; Cambiaghi 6,5 (80′ Zoma sv), Pio Esposito 5,5 (65′ Maldini 5,5), Kean 5,5.

BELGIO: Lammens 6; Castagne 6, Mechele 6,5, Ngoy 6, De Cuyper 6,5; Raskin 6,5 (74′ Lavia 6), Tielemans 6, De Bruyne 7 (58′ Vanaken 6); Moreira 6,5 (58′ Lukebakio 7), De Ketelaere 7 (83′ Lukaku sv), Godts 7,5 (83′ Fernandez-Pardo sv).