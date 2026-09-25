Coppa Italia 2026/2027: ufficiale il calendario degli ottavi

Coppa Italia 2026/2027, adesso è ufficiale! Ecco il programma completo e gli orari degli ottavi di finale

La Lega Serie A ha diramato il programma ufficiale con date e orari relativi agli ottavi di finale della Coppa Italia 2026/2027. Con questo turno entrano finalmente nel vivo della competizione le otto “big” del nostro campionato, pronte a sfidare tra le mura amiche le formazioni che hanno superato i turni eliminatori precedenti. Tutte le sfide si giocheranno in gara unica in prima serata, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Il programma di dicembre: si parte a San Siro

Il tabellone prenderà il via all’inizio di dicembre. La prima sfida vedrà protagonista l’Inter guidata dall’esperto allenatore Simone Inzaghi, tecnico noto per la sua spiccata abilità nelle gare a eliminazione diretta, che ospiterà il Genoa al Meazza. Il giorno successivo spazio al derby lombardo tra la sorprensiva formazione del Como e la Cremonese. Chiuderà il primo blocco di gare la Juventus allenata dal dinamico ed eclettico tecnico Thiago Motta, pronta ad affrontare il Sassuolo all’Allianz Stadium.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A metà mese si completerà la seconda tranche di incontri: il Bologna riceverà il Palermo al Dall’Ara, mentre al “Diego Armando Maradona” andrà in scena il big match tra il Napoli e la Fiorentina.

Ecco il dettaglio del mese di dicembre:

Inter-Genoa : Martedì 1 dicembre 2026, ore 21:00

: Martedì 1 dicembre 2026, ore 21:00 Como-Cremonese : Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 21:00

: Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 21:00 Juventus-Sassuolo : Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00

: Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00 Bologna-Palermo : Martedì 15 dicembre 2026, ore 21:00

: Martedì 15 dicembre 2026, ore 21:00 Napoli-Fiorentina: Mercoledì 16 dicembre 2026, ore 21:00

Gli appuntamenti di gennaio 2027

La competizione riprenderà dopo le festività natalizie con gli ultimi tre appuntamenti che decreteranno il quadro completo dei quarti di finale. La Roma affronterà il Verona all’Olimpico, seguita dal derby tutto brianzolo-milanese tra Milan e Monza. A chiudere il programma sarà l’Atalanta, squadra sempre molto offensiva e ritmata, che ospiterà l’Udinese a Bergamo.

Di seguito le sfide del nuovo anno:

Roma-Verona : Martedì 12 gennaio 2027, ore 21:00

: Martedì 12 gennaio 2027, ore 21:00 Milan-Monza : Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 21:00

: Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 21:00 Atalanta-Udinese: Martedì 26 gennaio 2027, ore 21:00