Supercoppa Italiana 2026: Inter-Lazio si giocherà a San Siro il 22 dicembre, la decisione della Lega avvenuta oggi

La Supercoppa italiana tornerà ad essere disputata in Italia per la prima volta dal 2021. Il Consiglio di Lega Serie A ha deliberato questa mattina data e sede della finale, che vedrà di fronte l’Inter, campione d’Italia in carica, e la Lazio, finalista sconfitta proprio dai nerazzurri nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

Una decisione attesa da settimane, che chiude le indiscrezioni sull’ipotesi di un trasferimento della gara negli Stati Uniti e riporta il trofeo a giocarsi in un impianto italiano dopo quattro edizioni consecutive all’estero.

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Quando e dove si gioca Inter-Lazio

L’appuntamento è fissato per martedì 22 dicembre. La gara si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, come da regolamento che assegna l’organizzazione all’impianto della squadra scudettata. Sugli spalti sarà quindi il pubblico nerazzurro a fare da cornice alla sfida.

Sarà la tredicesima volta che la Supercoppa italiana andrà in scena a San Siro, che resta lo stadio con il maggior numero di edizioni ospitate in questa speciale classifica. Alle sue spalle seguono, con quattro presenze ciascuno, il Delle Alpi di Torino, lo Stadio Olimpico di Roma e il Re Saud di Riad.

Il cammino delle due finaliste

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, tecnico romeno approdato sulla panchina nerazzurra nell’estate 2025, ha conquistato il double scudetto-Coppa Italia nella scorsa stagione, imponendosi 2-0 sulla Lazio nella finale del 13 maggio. Proprio quella sconfitta ha garantito ai biancocelesti, allenati da Gennaro Gattuso — ex centrocampista della Nazionale campione del mondo nel 2006, oggi al suo esordio sulla panchina della Lazio dopo l’esperienza da commissario tecnico azzurro — l’accesso alla finalissima di dicembre in qualità di finalisti del torneo nazionale.

Una sfida che promette equilibrio e che riporterà la Supercoppa sotto i riflettori del pubblico italiano dopo anni di edizioni giocate lontano dai confini nazionali.