Abu Farchi, debutto da sogno e beffa con Israele: primo gol in Nazionale, poi espulsione contro l’Austria per l’esultanza. Cos’è successo

L’attaccante classe 2006 dei Colorado Rapids segna il primo gol con la maglia israeliana, ma lascia i suoi in dieci dopo un’esultanza costata il secondo giallo

Una serata impossibile da dimenticare per Sayed Abu Farchi, attaccante israeliano classe 2006 in forza ai Colorado Rapids. La sfida di Nations League contro l’Austria gli ha regalato il primo gol con la Nazionale maggiore, ma anche una grande delusione: pochi minuti dopo la rete del pareggio è arrivata infatti l’espulsione che ha complicato la partita dei suoi.

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Schierato dal primo minuto come riferimento offensivo davanti a Khalaili, Gloukh e Solomon, Abu Farchi ha trovato il momento più importante della sua giovane carriera al 10’ della ripresa, quando ha sfruttato un pallone deviato e ha battuto il portiere austriaco con un preciso colpo di testa.

Abu Farchi, primo gol con Israele ma espulsione per l’esultanza

Dopo la rete dell’1-1, l’attaccante israeliano ha deciso di festeggiare in modo particolare. Abu Farchi si è avvicinato alla bandierina del calcio d’angolo, l’ha estratta dal terreno e ha simulato un colpo da biliardo utilizzandola come una stecca.

Il gesto, però, gli è costato caro. Il classe 2006 era già stato ammonito pochi minuti prima del gol e il secondo cartellino giallo ricevuto dall’arbitro ha portato inevitabilmente all’espulsione.

Il provvedimento non è arrivato per il significato attribuito da alcuni al gesto, interpretato da molti come un possibile riferimento a uno sparo, ma per il fatto di aver rimosso la bandierina dal terreno di gioco.

Austria-Israele, il rosso di Abu Farchi cambia la partita

Con l’uomo in meno, Israele ha provato a difendere il risultato, ma l’inferiorità numerica ha finito per pesare. L’Austria ha infatti trovato il gol del nuovo vantaggio nel finale grazie a Mwene, prima di chiudere definitivamente la partita con Kalajdzic per il risultato finale di 3-1.

Per Abu Farchi resta comunque una serata dal significato particolare: il giovane attaccante ha vissuto il suo primo gol con la Nazionale maggiore, ma anche il primo cartellino rosso della sua esperienza internazionale.

Una partita che rappresenta un passaggio importante nella crescita del talento dei Colorado Rapids, chiamato ora a trasformare questa esperienza in un momento di maturazione.