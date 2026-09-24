Arezzo, visite mediche per Ferrari: a breve la firma

Il club toscano è pronto ad accogliere il difensore dopo il via libera definitivo dell’operazione: Ferrari sta completando i controlli di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arezzo



È ormai alle battute finali la trattativa che porterà Ferrari all’Arezzo. Il difensore è infatti impegnato nelle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club toscano.

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A riportare gli aggiornamenti sull’operazione è stato Gianluca Di Marzio, che ha confermato come il giocatore abbia iniziato il percorso necessario per completare il trasferimento. Dopo gli accertamenti medici arriverà il momento della firma, ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale da parte dell’Arezzo.

L’arrivo di Ferrari rappresenta un nuovo tassello per la squadra amaranto, che punta ad aggiungere esperienza e solidità al proprio reparto difensivo. Il club ha lavorato per chiudere rapidamente l’operazione e mettere a disposizione dello staff tecnico un nuovo elemento per la stagione in corso.

Manca dunque solamente l’ultimo passaggio burocratico per rendere ufficiale l’accordo: dopo le visite mediche, Ferrari potrà iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Arezzo.