Gasperini e la Roma, la sfida più difficile è l’ambiente: «Sapevo...»

Gasperini racconta le prime sensazioni della sua esperienza nella Capitale, il rapporto con una piazza ambiziosa e il percorso intrapreso dalla Roma tra risultati, lavoro quotidiano e nuove responsabilità

Gian Piero Gasperini è intervenuto ieri sera all’evento organizzato dalla Roma per i partner commerciali del club. L’allenatore giallorosso ha affrontato diversi temi, soffermandosi sulle caratteristiche dell’ambiente capitolino, sulle sensazioni dopo la sfida contro l’Inter e sul percorso che la squadra sta costruendo sotto la sua guida.

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IL RAPPORTO CON UNA PIAZZA ESIGENTE COME ROMA

«Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio, oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato».

ROMA-INTER, UNA PARTITA ALL’INSEGNA DELLO SPETTACOLO

«È stata uno spettacolo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento».

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IL RUOLO DEI PARTNER E LA CRESCITA DEL CLUB

«Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee, è la base per creare un business, grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più».

IL 3-4-3 E IL LEGAME CON LA SUA STORIA CALCISTICA

«Ho scelto questo nome perché il 3-4-3 è stato la mia fortuna e allora spero sia di buon auspicio, con quel modulo ho costruito quasi tutti i miei successi».