 Gasperini e la Roma, la sfida più difficile è l’ambiente: «Sapevo...»
Home > Hanno Detto > Gasperini e la Roma, la sfida più difficile è l’ambiente: «Sapevo che sarebbe stato esigente ma…»
Hanno Detto

Gasperini e la Roma, la sfida più difficile è l’ambiente: «Sapevo che sarebbe stato esigente ma…»

Foto autore
Published 21 minuti fa il 24 Settembre 2026
By
Gasperini

Gasperini racconta le prime sensazioni della sua esperienza nella Capitale, il rapporto con una piazza ambiziosa e il percorso intrapreso dalla Roma tra risultati, lavoro quotidiano e nuove responsabilità

Gian Piero Gasperini è intervenuto ieri sera all’evento organizzato dalla Roma per i partner commerciali del club. L’allenatore giallorosso ha affrontato diversi temi, soffermandosi sulle caratteristiche dell’ambiente capitolino, sulle sensazioni dopo la sfida contro l’Inter e sul percorso che la squadra sta costruendo sotto la sua guida.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

IL RAPPORTO CON UNA PIAZZA ESIGENTE COME ROMA

«Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio, oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato».

ROMA-INTER, UNA PARTITA ALL’INSEGNA DELLO SPETTACOLO

«È stata uno spettacolo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento».

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

IL RUOLO DEI PARTNER E LA CRESCITA DEL CLUB

«Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee, è la base per creare un business, grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più».

IL 3-4-3 E IL LEGAME CON LA SUA STORIA CALCISTICA

«Ho scelto questo nome perché il 3-4-3 è stato la mia fortuna e allora spero sia di buon auspicio, con quel modulo ho costruito quasi tutti i miei successi».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×