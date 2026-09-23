Messi invita Dybala alla sua partita d'addio ma la Roma dice no

Paulo Dybala non figura tra i convocati di Lionel Scaloni per le prossime amichevoli dell’Argentina. La Joya avrebbe però ricevuto da Messi un invito per la gara del 6 ottobre contro il Benin: Gasperini preferirebbe averlo a Trigoria durante la sosta

Paulo Dybala non è stato convocato da Lionel Scaloni, ma potrebbe comunque tornare vicino all’Argentina nei prossimi giorni. La Joya avrebbe ricevuto un invito speciale da Lionel Messi per assistere alla partita del 6 ottobre al Monumental contro il Benin, indicata come una possibile ultima apparizione del campione argentino con la Nazionale davanti al pubblico di casa.

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Dybala e Messi, il significato dell’invito

Per Dybala sarebbe un’occasione dal forte valore personale. I due hanno condiviso il percorso dell’Argentina culminato nella vittoria del Mondiale 2022 in Qatar e l’invito permetterebbe al giallorosso di essere presente in una serata potenzialmente speciale per Messi. La sua partecipazione, però, non è ancora definita.

Dybala, perché la Roma preferirebbe tenerlo a Trigoria

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini preferirebbe evitare a Dybala due viaggi intercontinentali a distanza di pochi giorni. L’allenatore guarda alla ripresa del campionato e alla sfida contro il Como: restare a Trigoria consentirebbe all’attaccante di lavorare con la squadra durante la sosta.

Un invito analogo sarebbe arrivato anche a Nahuel Molina. La decisione su Dybala dovrà dunque conciliare il valore dell’appuntamento in Argentina con le esigenze della Roma. Al momento, stando al quotidiano, l’orientamento del club è quello di lasciarlo nella Capitale per preparare il ritorno in campo.