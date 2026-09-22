Frosinone, exploit di Kvernadze: Napoli e Hull City su di lui

Frosinone, Kvernadze incanta in campionato: Napoli e Hull City pronte all’asta per il gioiello georgiano

Un inizio di stagione da incorniciare per Giorgi Kvernadze, giovane ed eclettico attaccante esterno georgiano nato nel 2003, dotato di grande accelerazione, dribbling ubriacante e ottima visione di gioco. L’ala del Frosinone sta vivendo un momento d’oro, dimostrandosi il vero e proprio fattore trascinatore della formazione ciociara nel campionato di Serie A.

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I numeri da leader e la prova contro il Como

I dati raccolti finora parlano chiaro: il bottino di Kvernadze recita già cinque reti e due assist messi a referto tra campionato e Coppa Italia. Prestazioni di altissimo livello che stanno permettendo al Frosinone di recitare un ruolo da protagonista nella massima serie. Anche nell’ultimo match disputato allo stadio Benito Stirpe contro il Como, il talento georgiano ha messo in mostra tutto il suo repertorio, confermando una crescita tattica e atletica esponenziale sotto la gestione del proprio staff tecnico.

Calciomercato: il Napoli e la sirena dall’Inghilterra

Come inevitabile conseguenza, le sue giocate non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club italiani e internazionali. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sulle tracce di Kvernadze si sono mossi con decisione gli inglesi dell’Hull City, storico club della Championship britannica sempre molto attento ai giovani prospetti europei. Tuttavia, appare improbabile che il Frosinone possa privarsi del suo gioiello già nella finestra di mercato di gennaio, preferendo trattenere la punta fino al termine del torneo.

Allo stesso tempo, si registra il forte interesse del Napoli, società da sempre attenta ai migliori talenti del panorama internazionale e particolarmente legata alla scuola georgiana. L’interesse dei partenopei è concreto, tanto che sugli spalti dello Stirpe durante la gara contro il Como era presente un emissario della dirigenza azzurra per visionare da vicino la prestazione del giocatore.

Prospettive per il futuro del classe 2003

Per Kvernadze la priorità resta quella di proseguire nel suo percorso di maturazione a Frosinone, aiutando la squadra a centrare gli obiettivi stagionali. Se il suo rendimento dovesse mantenersi su questi standard, la prossima estate si preannuncia infuocata, con il Napoli pronto a sfidare le concorrenti estere per assicurarsi le sue prestazioni.



