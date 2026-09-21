Marsiglia in crisi profonda: quattro sconfitte in cinque gare e peggior avvio degli ultimi 15 anni

L’OM attraversa un momento complicato dopo un mercato estivo caratterizzato da numerose partenze e risultati al di sotto delle aspettative

Il momento del Marsiglia è sempre più delicato. Il club francese sta attraversando una fase di profonda difficoltà dopo un’estate segnata dalla partenza di diversi elementi importanti della rosa. Per motivi principalmente economici, la società ha salutato giocatori di esperienza come Greenwood, Aubameyang, Medina, Rulli e Balerdi, ridisegnando completamente la squadra.

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La scelta per la panchina è ricaduta su Bruno Genesio, tecnico reduce dalle ultime due stagioni alla guida del Lille, ma l’inizio della nuova avventura non è stato quello sperato. Una rosa profondamente rinnovata e meno esperta ha faticato a trovare equilibrio, con risultati che hanno subito acceso le prime preoccupazioni nell’ambiente marsigliese.

Marsiglia, un avvio da incubo in Ligue 1

Nelle prime cinque giornate di Ligue 1, il Marsiglia ha conquistato soltanto una vittoria, arrivata alla prima giornata contro lo Strasburgo. Da quel momento in poi sono arrivate esclusivamente sconfitte contro Monaco, Paris FC, Rennes e PSG.

Il periodo negativo si è esteso anche alle competizioni europee, con il ko in Europa League contro il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano. Un rendimento che ha fatto scivolare l’OM nelle zone più basse della classifica.

Un dato storico negativo per il club francese

Il penultimo posto in classifica rappresenta il peggior avvio del Marsiglia negli ultimi quindici anni. Soltanto nella stagione 2011/12 il club aveva iniziato il campionato con un rendimento così negativo, riuscendo poi a chiudere quella stagione a metà classifica.

Nella storia della società francese, inoltre, non era mai successo di perdere quattro delle prime cinque partite di Ligue 1. Un dato che fotografa la difficoltà del nuovo progetto tecnico e le conseguenze di una rivoluzione estiva che, almeno nelle prime settimane, non ha ancora prodotto i risultati sperati.