Real Madrid furioso dopo il derby perso: Mourinho e il club contestano l’arbitraggio contro l’Atletico

Il ko del Metropolitano apre le polemiche: i Blancos protestano per il rigore assegnato a Giuliano Simeone e per l’espulsione di Huijsen

Il Real Madrid esce sconfitto dal derby contro l’Atletico Madrid e al termine della sfida esplode la protesta nei confronti dell’arbitraggio. Il match del Metropolitano si è chiuso sul risultato di 2-1 per la squadra di casa, che grazie ai tre punti ha superato in classifica i Blancos.

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Dopo sette giornate il Barcellona guida la graduatoria con 21 punti, mentre l’Atletico Madrid sale a quota 16 e il Real resta fermo a 15. Una partita equilibrata nella prima frazione, ma decisamente più intensa nella ripresa, quando sono arrivati tre gol e un cartellino rosso.

L’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara è stato il calcio di rigore concesso all’Atletico Madrid per il contatto tra Giuliano Simeone e Huijsen. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Ortiz Arias ha deciso anche di espellere il difensore del Real Madrid, lasciando la squadra di Mourinho in inferiorità numerica.

Dal dischetto Grimaldo ha battuto Courtois, portando avanti i Colchoneros. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato David, bravo a sfruttare l’assist di Giuliano Simeone e a farsi trovare pronto in area di rigore.

Il Real, sotto di due reti e con un uomo in meno, ha provato comunque a reagire. La rete di Rüdiger, arrivata sugli sviluppi di una punizione calciata da Bernardo Silva, ha riaperto la partita nel finale, regalando tensione agli ultimi minuti davanti ai circa 70mila spettatori presenti al Metropolitano.

Il comunicato del Real Madrid contro l’arbitro

Al termine della gara il club spagnolo ha espresso pubblicamente il proprio disappunto attraverso un comunicato ufficiale, contestando alcune decisioni arbitrali.

«Il Real Madrid perde il derby al Metropolitano in una partita segnata dalla RIFONUTISSIMA DIREZIONE DI GARA DI Ortiz Arias».

La società ha poi aggiunto:

«Non ha espulso Cuti Romero nel primo tempo per aver calpestato il ginocchio di Bellingham (nonostante sia ricorso al monitor per rivedere l’episodio), né ha espulso Kang-In Lee per aver calpestato la caviglia sinistra di Valverde. Entrambe le decisioni hanno avuto un impatto sulla partita, che alla fine è stata decisa a favore dell’Atlético nella seconda metà».

Mourinho attacca la designazione arbitrale dopo il derby

Anche José Mourinho ha manifestato tutta la sua contrarietà durante la conferenza stampa post partita, puntando il dito contro la scelta della terna arbitrale.

ARBITRAGGIO E DESIGNAZIONE – «L’arbitro non aveva l’esperienza per dirigere un derby. Ha 41 anni. È un povero arbitro che ha arbitrato solo partitelle».

L’allenatore portoghese ha poi proseguito criticando anche il ruolo del VAR:

«Complimenti al comitato arbitrale per questa designazione. Ma il signor Trujillo ha eccome un passato con il Real Madrid. In Coppa, a Girona, contro l’Osasuna. È un addetto al VAR con una lunga storia alle spalle».

Mourinho ha infine chiesto condizioni di maggiore equilibrio per la sua squadra:

PARITÀ DI CONDIZIONI – «Se ci lasciano competere ad armi pari, lo faremo. Non voglio dire che fosse tutto preparato, voglio credere che si sbaglino e che il Comitato abbia sbagliato designando un arbitro di 41 anni e un altro che ha dei precedenti contro il Real Madrid».

Il tecnico ha poi concluso:

POLEMICHE IN LIGA – «In questo stadio succedono cose che non sono normali. Il gol annullato all’Osasuna è una barzelletta, l’episodio di San Sebastián… La Liga è rimasta identica a come l’avevo lasciata. Lotteremo. I miei ragazzi se ne vanno tristi».

La sconfitta nel derby lascia quindi il Real Madrid costretto a inseguire in classifica e apre un nuovo capitolo di tensione sul tema arbitrale nel calcio spagnolo.