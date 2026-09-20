Atalanta, Giuntoli fa il punto sul momento nerazzurro: «L’obiettivo è ritrovare noi stessi»

Il direttore sportivo della Dea ha parlato a Sky Sport prima della sfida di campionato, soffermandosi sul percorso della squadra e sul suo nuovo incarico a Bergamo

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della formazione nerazzurra e gli obiettivi della società. Il dirigente ha sottolineato la necessità di trovare una nuova identità, dopo una fase iniziale di stagione caratterizzata dalla ricerca dei giusti equilibri.

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Giuntoli ha evidenziato i segnali positivi arrivati dall’ultima partita, nonostante il risultato negativo, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro intrapreso con determinazione.

MOMENTO ATALANTA E OBIETTIVI – «Siamo ancora alla ricerca di noi stessi, l’ultima gara ha dato segnali di crescita nonostante la sconfitta e dobbiamo continuare così. Tornare a Torino? Ho passato due anni importanti e formativi, però la mia testa ora è completamente all’Atalanta. Devo fare bene qui e ringraziare la società che mi dà fiducia. Se ci siamo dati un obiettivo? Non voglio essere ripetitivo, l’obiettivo è quello di ritrovare una forte identità. Una strada bella dritta e determinata, poi vedremo in Primavera dove saremo arrivati. In questo momento il nostro obiettivo è trovare noi stessi».

Il direttore sportivo ha quindi ribadito il suo pieno coinvolgimento nel progetto Atalanta, mettendo al centro la costruzione di un percorso chiaro e condiviso con la società.

La priorità, dunque, resta quella di consolidare una precisa identità di squadra e ritrovare le caratteristiche che hanno contraddistinto la Dea negli ultimi anni. Giuntoli ha scelto di non fissare traguardi immediati, concentrandosi invece sulla crescita del gruppo e sul lavoro quotidiano.