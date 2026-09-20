Italia, cambio nelle convocazioni: Ricci prende il posto dell’infortunato Cristante per la Nations League

Il centrocampista della Roma lascia il ritiro azzurro per un problema fisico: il Ct Roberto Mancini chiama il giocatore del Como
Cambio nella lista dei convocati dell’Italia in vista dei prossimi impegni di UEFA Nations League. La FIGC ha infatti comunicato l’assenza di Bryan Cristante, costretto a rinunciare alla chiamata della Nazionale a causa di un problema fisico, e la conseguente convocazione di Samuele Ricci.
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Il centrocampista della Roma aveva disputato la sfida di campionato contro l’Inter, ma al termine della gara è emersa l’indisponibilità che gli impedirà di raggiungere il gruppo azzurro a Coverciano.
La Nazionale guidata da Roberto Mancini si prepara ad affrontare un ciclo intenso di partite, con quattro appuntamenti nel girone di Nations League. Per questo motivo il commissario tecnico ha deciso di integrare rapidamente il gruppo con l’arrivo del centrocampista del Como.
CAMBIO DI CONVOCAZIONE – «La Nazionale si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della UEFA Nations League. A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore».
Per Ricci si tratta quindi di una nuova opportunità con la maglia azzurra, mentre Cristante dovrà concentrarsi sul recupero fisico dopo lo stop accusato. La Nazionale inizierà nelle prossime ore il lavoro sul campo in preparazione alle sfide internazionali.