Pagelle Parma Genoa: Romero illumina, Almqvist decide. Male Frendrup e la difesa rossoblù – I VOTI

Pagelle Parma Genoa: tutte le valutazioni per i giocatori in campo nella sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Il Parma conquista la prima vittoria del suo campionato superando il Genoa per 2-1 nella quinta giornata di Serie A. La squadra di Carlos Cuesta trova tre punti fondamentali grazie alle reti di David Romero e Pontus Almqvist, mentre ai rossoblù non basta il momentaneo pareggio firmato da Milutin Osmajic.

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Una partita decisa dagli episodi, con il Parma capace di sfruttare meglio le proprie occasioni e un Genoa ancora alla ricerca di equilibrio dopo un avvio di stagione complicato. La formazione di Daniele De Rossi resta infatti ferma a un solo punto dopo cinque giornate.

Le pagelle del Parma

Corvi 6

Diego Carlos 5,5

Britschgi s.v.

Troilo 6

Drobnic 6

Delprato 6

Sierro 5,5

Ordoñez s.v.

Keita 6,5

Valeri 6,5

El Bilal Touré 6

Almqvist 7

Lontani 5,5

Fabbian 6

David Romero 7

Nesta Elphege 6

Allenatore: Cuesta 6

Tra i migliori del Parma spiccano Mandela Keita, autore di una prova solida in mezzo al campo, Emanuele Valeri e soprattutto Pontus Almqvist, decisivo con il gol che regala il successo ai ducali. Premiato anche David Romero, protagonista con una giocata individuale di grande qualità che apre la sfida.

Le pagelle del Genoa

Bijlow 6

Marcandalli 5

Ostigard 5,5

Otoa 6

Puczka 6

Ehizibue 5

El Shaarawy 5,5

Frendrup 5

Sow 5,5

Vitinha s.v.

Ellertsson 5

Messias 6

Traoré s.v.

Baldanzi 5,5

Colombo 6,5

Osmajic 7

Allenatore: De Rossi 5,5

Nel Genoa il migliore è Milutin Osmajic, autore del momentaneo pareggio e tra i pochi a creare pericoli offensivi. Bene anche Lorenzo Colombo, entrato dalla panchina e subito protagonista con l’assist per il gol dell’attaccante montenegrino.

Serata negativa invece per Morten Frendrup, lontano dai suoi standard abituali, e per Alessandro Marcandalli, penalizzato dall’errore decisivo in occasione della rete di Almqvist. La squadra di De Rossi dovrà reagire rapidamente per invertire una situazione di classifica sempre più delicata.