Juventus, Spalletti parla dell’infortunio di Grabara: «Una cosa che non si riesce a spiegare, dispiace per il ragazzo»

Le parole dell’allenatore bianconero sulle condizioni del portiere dopo il grave problema al ginocchio

La Juventus deve fare i conti con un’importante tegola fisica. Il portiere Kamil Grabara ha infatti riportato la rottura totale del legamento crociato anteriore, un infortunio che lo costringerà a un lungo periodo di stop.

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A commentare la situazione del numero uno bianconero è stato il tecnico Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara della Juventus. L’allenatore ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto umano della vicenda, raccontando la dinamica dell’infortunio e la difficoltà nell’accettare quanto accaduto.

INFORTUNIO GRABARA – «Il pensiero va al ragazzo, alla qualità della persona. Stava facendo un esercizio normalissimo, di routine. Ha sentito questa fitta al ginocchio e non si è reso noto che si è rotto totalmente il crociato anteriore, è una roba che non si riesce a spiegare. Non ci si lamenta, però un dispiacere per il ragazzo è chiaro che bisogna evidenziarlo».

Le parole di Spalletti evidenziano la vicinanza della squadra e dello staff tecnico nei confronti di Grabara, arrivato alla Juventus per ricoprire un ruolo importante all’interno del progetto bianconero.

L’infortunio al crociato anteriore rappresenta uno degli stop più delicati per un calciatore e ora il portiere polacco dovrà affrontare il percorso di recupero per tornare a disposizione il prima possibile. La Juventus, nel frattempo, dovrà valutare le soluzioni alternative per coprire l’assenza dell’estremo difensore.