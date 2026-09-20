Juventus-Atalanta, minuto di silenzio per Mazzola non rispettato: clamoroso all’Allianz Stadium, interviene il Giudice Sportivo? I possibili sviluppi

Prima del match di Serie A un episodio ha fatto discutere: una parte del tifo organizzato bianconero avrebbe contestato il momento dedicato alla leggenda dell’Inter

Un episodio avvenuto prima del calcio d’inizio di Juventus-Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A all’Allianz Stadium, ha attirato l’attenzione. Durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, storico campione dell’Inter scomparso nella notte tra venerdì e sabato, una parte del tifo organizzato bianconero non avrebbe rispettato il momento commemorativo.

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Secondo la ricostruzione fornita da DAZN direttamente da bordocampo, alcuni componenti della curva della Juventus si sarebbero girati di spalle rispetto al terreno di gioco durante il minuto dedicato a Mazzola. Contestualmente, sarebbero stati intonati cori rivolti a Gaetano Scirea, storica bandiera juventina scomparsa nel 1989, e all’ex presidente bianconero Gianni Agnelli.

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L’episodio ha generato discussioni ancora prima dell’inizio della sfida tra Juventus e Atalanta, con le due squadre che si erano unite nel ricordo di una delle figure più importanti della storia del calcio italiano.

Possibili provvedimenti dopo l’episodio all’Allianz Stadium

La vicenda potrebbe ora finire all’attenzione del Giudice Sportivo, che nei prossimi giorni valuterà eventuali conseguenze disciplinari. Al momento si attendono le decisioni ufficiali relative al comportamento tenuto dal settore più caldo del tifo bianconero.

Il ricordo di Sandro Mazzola, protagonista della Grande Inter e della Nazionale italiana, era stato disposto dalla Lega Serie A in occasione delle gare del turno di campionato. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio italiano e internazionale.