Juventus Atalanta sarà anche Kessiè vs Sarr: i motivi

Juventus-Atalanta, riflettori sul centrocampo: Franck Kessié sfida il bianconero Pape Matar Sarr dopo l’estate dei grandi incroci sul mercato

La sfida tra Juventus e Atalanta avrà un protagonista speciale in mezzo al campo: Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, tornato a Bergamo durante l’ultima sessione di mercato, era stato infatti uno dei principali obiettivi della Juventus prima di scegliere il ritorno in nerazzurro.

Per Kessié si tratta di una partita particolare. Dopo l’esplosione con la maglia dell’Atalanta, il centrocampista classe 1996 si era trasferito al Milan, dove è diventato uno dei punti di riferimento della squadra rossonera. Successivamente ha vissuto un’esperienza al Barcellona prima del trasferimento all’Al-Ahli. Terminata l’avventura in Arabia Saudita, il giocatore ha deciso di ripartire da Bergamo, firmando un contratto di lunga durata con il club nerazzurro e rifiutando la proposta della Juventus.

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Atalanta, Sarri punta su Kessié dal primo minuto

Per la trasferta di Torino, Maurizio Sarri sembra intenzionato ad affidarsi fin dall’inizio all’esperienza e alla fisicità dell’ivoriano. Kessié dovrebbe infatti comporre il centrocampo insieme al brasiliano Ederson, mezzala di grande dinamismo, e a Gaetano, pronto a rientrare dopo aver scontato il turno di squalifica.

Qualche problema arriva invece dal reparto arretrato, dove Odilon Kossounou, difensore ivoriano arrivato per rinforzare la retroguardia atalantina, è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In caso di forfait, il suo posto potrebbe essere occupato da Kristensen o Bernasconi, con il conseguente spostamento al centro di Sead Kolasinac, difensore bosniaco di grande esperienza internazionale.

Juventus, Spalletti conferma il nuovo assetto

Sul fronte bianconero, Luciano Spalletti sembra orientato a confermare il sistema di gioco visto nell’ultima uscita europea. La Juventus dovrebbe infatti scendere in campo con il 3-4-2-1, modulo che garantisce maggiore equilibrio alla squadra.

In mezzo al campo è previsto il tandem formato da Douglas Luiz, regista brasiliano ex Aston Villa, e Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese arrivato in estate dal Tottenham. Proprio Sarr rappresenta uno dei temi più interessanti del match: la Juventus ha deciso di puntare su di lui dopo aver incassato il rifiuto di Kessié durante il mercato.

Kessié contro Sarr, il duello più atteso

La gara dello Stadium offrirà quindi anche un intrigante confronto generazionale tra due interpreti diversi del ruolo. Da una parte Kessié, centrocampista completo e già affermato a livello internazionale; dall’altra Sarr, classe 2002 e investimento per il presente e il futuro della Juventus.

Un duello che potrebbe risultare decisivo nell’economia della partita e che aggiunge ulteriore interesse a una sfida già importante per le ambizioni di entrambe le squadre in questo avvio di stagione.