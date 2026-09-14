Corradi sotto pressione dopo il ko della Samp – VIDEO

Avvio da incubo per la Sampdoria: il tecnico Bernardo Corradi è sotto esame, ma il problema va oltre la panchina – VIDEO

L’avvio di stagione della Sampdoria è ben lontano dalle aspettative della vigilia. La sconfitta sul campo del Mantova ha lasciato i blucerchiati all’ultimo posto della classifica di Serie B insieme alla Carrarese, con appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate. Un rendimento che ha inevitabilmente acceso il dibattito attorno a Bernardo Corradi, giovane allenatore alla sua prima esperienza alla guida di un club professionistico dopo il percorso nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana.

La prossima sfida contro il Catanzaro al Ferraris potrebbe rappresentare uno snodo importante per il futuro del tecnico. In un contesto in cui i risultati tardano ad arrivare, la posizione dell’allenatore è inevitabilmente sotto osservazione. Tuttavia, ridurre la crisi della Sampdoria alle sole responsabilità di Corradi rischia di offrire una lettura parziale della situazione.

Sampdoria, il progetto estivo non ha mantenuto tutte le promesse

In estate il responsabile dell’area tecnica Jesper Fredberg, dirigente danese incaricato di guidare il nuovo corso blucerchiato, aveva delineato un progetto basato sull’esperienza e sulla conoscenza della Serie B. Nella pratica, però, la costruzione della rosa ha seguito una strada diversa.

Lo stesso Corradi non rappresentava il profilo di allenatore esperto inizialmente evocato dalla dirigenza. Inoltre, tra i nuovi acquisti, i giocatori con un lungo curriculum nel campionato cadetto sono stati relativamente pochi. Tra questi spiccano Luca Ravanelli, difensore centrale con diverse stagioni in Serie B alle spalle, e Filippo Delli Carri, giovane difensore arrivato per rafforzare il reparto arretrato dopo il grave infortunio di Mattia Viti, promettente centrale difensivo.

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Mercato e condizione fisica: le difficoltà della rosa

Un altro elemento da considerare riguarda la condizione dei nuovi innesti. La Sampdoria ha puntato anche su alcuni svincolati che necessitano di tempo per raggiungere la migliore forma fisica. È il caso di Kevin Mbabu, terzino svizzero con esperienza internazionale, e di Yann Karamoh, esterno offensivo franco-ivoriano dotato di grande velocità e qualità nell’uno contro uno.

Restano inoltre alcune lacune strutturali nell’organico. La più evidente riguarda il reparto offensivo, dove alle spalle di Tobias Lauritsen, attaccante norvegese e principale riferimento offensivo della squadra, manca un’alternativa con caratteristiche simili. Una situazione che limita le possibilità di rotazione e riduce le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore.

Le responsabilità della crisi blucerchiata

Corradi è certamente chiamato a trovare rapidamente soluzioni per rilanciare la squadra, ma il difficile momento della Sampdoria appare il risultato di una serie di fattori. Dalle scelte effettuate in fase di mercato ai tempi di inserimento dei nuovi giocatori, passando per una rosa ancora incompleta in alcuni ruoli chiave.

La sfida contro il Catanzaro dirà molto sulle prospettive immediate della stagione. Nel frattempo, una cosa sembra evidente: la crisi blucerchiata non può essere attribuita esclusivamente all’allenatore. Le responsabilità coinvolgono un progetto tecnico più ampio che, almeno finora, non è riuscito a trasformare le ambizioni estive in risultati concreti sul campo.