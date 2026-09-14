Cagliari, caso chiuso attorno a Daniel Maldini: test tossicologici negativi, il giocatore torna in gruppo

Cagliari, test tossicologici negativi per Daniele Maldini che torna in gruppo. Ecco il comunicato ufficiale dei rossoblù

Con una nota ufficiale diramata nelle ultime ore, il Cagliari ha fatto piena luce in merito alla posizione del proprio tesserato Daniel Maldini. Il club isolano ha reso noto che l’attaccante rossoblù si è sottoposto a una serie di approfonditi controlli tossicologici, svolti a seguito di alcune notizie di cronaca emerse sugli organi d’informazione e a mezzo stampa nel corso delle ultime giornate. I risultati di tutti i test effettuati hanno dato esito totalmente negativo, spazzando via ogni ombra attorno al trequartista dopo l’incidente e tutto ciò che ne è conseguito nelle scorse ore.

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Subito a disposizione per la ripresa degli allenamenti

Chiarita la situazione e ristabilita la massima linearità, il talento classe 2001 è pronto a riprendere regolarmente l’attività agonistica sotto le direttive dello staff tecnico guidato da Fabio Pisacane. Il club ha infatti specificato che il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo già nella seduta pomeridiana di allenamento presso il centro sportivo di Asseminello, per preparare al meglio i prossimi e delicati impegni di campionato.

Si tratta di una notizia di primaria importanza per lo scacchiere tattico dei sardi. Maldini, reduce da prestazioni di altissimo livello e reti decisive negli ultimi turni di Serie A, rappresenta un elemento imprescindibile per le ambizioni del club. Il trequartista potrà così concentrarsi esclusivamente sul campo per proseguire il proprio momento di forma straordinario.