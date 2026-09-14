Torino, Biraghi rinnova fino al 2028: il difensore sceglie il progetto granata

Cristiano Biraghi prolunga il contratto con il Torino e riduce lo stipendio: un gesto di grande appartenenza al club

Cristiano Biraghi continuerà la sua avventura con il Torino. Il terzino sinistro granata ha infatti deciso di rinnovare il proprio contratto con il club del presidente Urbano Cairo, prolungando l’accordo fino al 2028.

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Una scelta significativa da parte del classe 1992, che ha deciso di andare controcorrente rispetto alle dinamiche del calcio moderno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore non solo non ha chiesto un aumento, ma ha accettato una riduzione dell’ingaggio.

Biraghi-Torino, rinnovo fino al 2028 con un taglio dello stipendio

Il precedente accordo tra Biraghi e il Torino sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno e prevedeva uno stipendio netto da circa 1,2 milioni di euro. Il nuovo contratto permetterà al club di spalmarlo nei prossimi due anni, con il calciatore che percepirà una cifra inferiore.

Una decisione che rappresenta un segnale di responsabilità e attaccamento alla maglia granata, soprattutto considerando gli interessamenti arrivati nelle ultime settimane.

Il terzino era stato seguito da alcune squadre di Serie B, tra cui Sampdoria e Cremonese, oltre al sondaggio del Panathinaikos. Biraghi, però, ha scelto di rimanere al Torino.

Biraghi uomo spogliatoio per Abate: il valore dell’esperienza

La permanenza del difensore è importante anche per il ruolo che ricopre all’interno dello spogliatoio. Il tecnico Ignazio Abate apprezza infatti Biraghi non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua esperienza e leadership.

Il classe 1992 rappresenta un punto di riferimento per i tanti giovani presenti nella rosa granata, mettendo a disposizione personalità e conoscenza del campionato.

Con il rinnovo fino al 2028, il rapporto tra Biraghi e Torino prosegue quindi nel segno della continuità. Una scelta che conferma il legame tra il giocatore e il progetto del club piemontese.