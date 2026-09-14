Fagioli torna protagonista con la Fiorentina e punta la Nazionale: Mancini osserva il rilancio del centrocampista

La rinascita di Nicolò Fagioli con la Fiorentina di Vanoli: fiducia ritrovata e obiettivo convocazione azzurra

L’inizio di stagione non era stato semplice, ma ora Nicolò Fagioli sembra aver ritrovato il ruolo centrale nella Fiorentina. Il centrocampista viola è tornato protagonista dopo un periodo complicato e, grazie all’arrivo di Paolo Vanoli in panchina, ha riconquistato fiducia e continuità.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 è nuovamente al centro del progetto tecnico e guarda anche alla possibile chiamata della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Prima, però, c’è la sfida di Coppa Italia contro il Pisa, competizione che rappresenta una grande occasione per la Fiorentina nella stagione del centenario.

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Fiorentina, Fagioli decisivo contro il Venezia: la svolta dopo un’estate difficile

Il percorso di Fagioli non è stato lineare. Dopo alcune difficoltà iniziali, tra prestazioni non brillanti e poco spazio nelle amichevoli, il centrocampista aveva valutato anche l’ipotesi di lasciare Firenze.

L’arrivo di Vanoli ha però cambiato tutto. Nella vittoria per 4-2 contro il Venezia, Fagioli ha offerto una prestazione completa, ricevendo anche i complimenti del compagno Franco Mastantuono.

«Fagioli ha fatto una partita incredibile, volevo dare a lui il premio di Mvp».

Una partita in cui il centrocampista ha unito qualità e quantità, distinguendosi sia nella fase difensiva sia nella costruzione del gioco.

Fagioli ritrova fiducia con Vanoli: «Non ci aiutavamo in campo»

Lo stesso Fagioli ha spiegato il cambiamento arrivato con il nuovo allenatore, sottolineando l’importanza del lavoro e della compattezza della squadra.

«Vanoli è arrivato super carico e ci ha dato subito delle mazzate nel primo allenamento, ma ce le meritavamo. Non stavamo facendo bene, avevamo una squadra slegata, non ci aiutavamo in campo. Puoi avere tutte le qualità che vuoi ma se non sei legato in campo non serve a nulla. Ora testa alla Coppa Italia di martedì».

Con Vanoli, il centrocampista ha trovato anche una nuova collocazione tattica: a Venezia ha giocato accanto a Cher Ndour nel centrocampo a due del 4-2-3-1, mantenendo però il ruolo di regista e riferimento tecnico della squadra.

Fiorentina, Fagioli sogna il ritorno in Nazionale

Il rilancio con la Fiorentina potrebbe aprire nuovamente le porte dell’Italia. Fagioli manca dalla Nazionale da oltre due anni, ma il suo rendimento recente ha attirato l’attenzione di Mancini, che valuta il suo possibile ritorno tra i convocati.

La qualità nella gestione del pallone, la visione di gioco e la capacità di incidere nelle due fasi rendono il centrocampista un profilo particolarmente interessante per il nuovo corso azzurro.

Prima del possibile ritorno in Nazionale, però, Fagioli vuole continuare a essere protagonista con la Fiorentina, a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Pisa.