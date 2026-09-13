Nico Paz Arsenal, trattativa possibile: il Real Madrid...

Il trequartista argentino, in grande spolvero con il Como, resta blindato da una clausola di riacquisto da 80 milioni valida per l’estate 2027

La vetrina della Champions League mette Nico Paz ancora più al centro del mercato. L’asso del Como, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è finito nel mirino dell’Arsenal, pronto a fare follie per portarlo in Premier League.

L’interesse dei Gunners e il nodo Real Madrid

Il club inglese segue con attenzione il centrocampista offensivo, esploso in Serie A dopo l’arrivo in Italia nel 2024. Secondo ElDesmarque, l’Arsenal lo monitora da vicino e punta a presentare un’offerta ufficiale a gennaio 2027. Il Real Madrid, che conserva un’importante influenza sul futuro del giocatore, complica però l’operazione: il club spagnolo ha lasciato Paz in Italia, ma mantiene il controllo sulla situazione attraverso una clausola contrattuale specifica.

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Una struttura contrattuale complessa

A giugno il Como ha pagato 60 milioni di euro per acquisire il 100% dei diritti del trequartista, ma il club spagnolo si è garantito una clausola di riacquisto unilaterale da 80 milioni, valida per l’estate 2027, sostituendo la precedente opzione fissata intorno ai 9 milioni. Il Real Madrid ha confermato che la scelta di lasciare Paz in Italia è stata presa su richiesta dello stesso giocatore. In questo modo i Blancos mantengono il controllo totale: se l’Arsenal dovesse presentare un’offerta concreta, gli spagnoli potrebbero attivare la clausola per riavere il giocatore e decidere poi se trattenerlo o rivenderlo.

Il rendimento sotto la guida di Fabregas

Da quando ha lasciato Madrid, Paz è diventato un elemento chiave del Como sotto la guida di Cesc Fabregas, tecnico spagnolo ed ex centrocampista di Arsenal e Chelsea. Nella stagione 2024/25 ha segnato 6 gol e servito 9 assist in 35 presenze; l’anno successivo ha migliorato ulteriormente il proprio rendimento, con 12 gol e 7 assist in altrettante partite, contribuendo alla storica qualificazione del Como in Champions League. Anche in questa stagione l’argentino ha confermato l’ottima forma, firmando un bel gol nel 4-1 sul Genoa.

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Tre scenari per il futuro

Con un contratto fino a giugno 2028, Paz potrebbe restare al Como per continuare a crescere in Europa, trasferirsi all’Arsenal qualora il club inglese formalizzi un’offerta e il Real Madrid decida di non esercitare il riacquisto, oppure fare ritorno direttamente al Santiago Bernabéu. Le prossime prestazioni del giocatore saranno decisive per orientare la scelta finale.