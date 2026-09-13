De Roon-Roma, i tifosi dell'Atalanta non perdonano

“Addio bandierina”: la Curva Nord contesta il trasferimento dell’olandese, recordman di presenze nella storia nerazzurra

Marten De Roon è ancora a tutti gli effetti il giocatore con più presenze nella storia dell’Atalanta, ma il suo addio, completato nei giorni finali del calciomercato estivo in direzione Roma, dall’altro grande ex nerazzurro Gian Piero Gasperini, non è per nulla stato digerito dai tifosi bergamaschi.

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La contestazione della Curva Nord

I supporter nerazzurri si sono sentiti traditi dalla loro ex bandiera, e non hanno perso occasione per manifestare la propria frustrazione, prima sui social e poi, in occasione della gara persa per 2-1 contro il Cagliari, anche attraverso uno striscione esposto allo stadio. Durante il match, nel settore occupato dagli ultras dell’Atalanta, è apparso un lungo striscione composto da due parti: la prima recitava “Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle…”, mentre la seconda, più diretta e con il nome del giocatore scritto in rosso, completava il messaggio: “Addio bandierina. M. De Roon”.

I dettagli dell’operazione

De Roon ha scelto di trasferirsi dall’Atalanta alla Roma negli ultimi giorni di mercato, quando ha capito che nel nuovo corso guidato da Maurizio Sarri non avrebbe trovato grande spazio né particolari motivazioni. Da qui la decisione di raggiungere Gasperini nella Capitale, con un’operazione conclusa a titolo gratuito: l’Atalanta non incassa nulla per il cartellino, ma ha ottenuto una serie di bonus legati ai risultati della Roma, per un valore massimo di 600mila euro, incluso un premio scudetto. Il centrocampista olandese ha invece firmato un contratto annuale da 2 milioni di euro netti.

La fine di un’era a Bergamo

Il trasferimento chiude un lungo capitolo: De Roon ha vestito la maglia dell’Atalanta per dieci stagioni complessive, diventando il calciatore con più presenze nella storia del club e conquistando anche l’Europa League nel 2024, prima di lasciare Bergamo da separato in casa.