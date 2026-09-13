Niang è un nuovo giocatore del Dunkerque, club di Ligue 2

L’attaccante senegalese, ex Milan, torna a giocare in Francia dopo l’esperienza in Turchia con il Gençlerbirliği. Giocherà nella seconda divisione

Nuova esperienza per M’Baye Niang. L’attaccante senegalese, ex Milan e con un passato anche a Genoa, Watford e Rennes tra le altre squadre, è un nuovo giocatore dell’USL Dunkerque, club militante in Ligue 2, la seconda serie del campionato francese.

Il ritorno in Francia dopo la parentesi turca

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Niang torna così a giocare nel proprio Paese d’origine, dove aveva già vestito le maglie di Caen e Montpellier prima di intraprendere un lungo percorso internazionale che lo ha portato in diversi campionati europei e non solo. Nell’ultima stagione, il classe 1994 ha realizzato 4 gol in 26 presenze con la maglia del Gençlerbirliği, club della Süper Lig turca. Ora, per l’attaccante, si apre una nuova sfida con il Dunkerque, squadra decisa a puntare sulla sua esperienza per rilanciarsi in Ligue 2.

Una carriera itinerante iniziata a Caen

Cresciuto nel settore giovanile del Caen, dove ha mosso i primi passi da professionista, Niang ha vissuto gran parte della propria carriera lontano dalla Francia, vestendo tra le altre le maglie di Milan, Genoa, Watford, Rennes, Bordeaux, Auxerre, Empoli e Sampdoria. Un percorso che lo ha portato ad attraversare diversi campionati di alto livello, prima del ritorno in patria firmato in queste ore.

L’obiettivo: ritrovare continuità e gol

Con la maglia del Dunkerque, Niang punta a ritrovare continuità e a tornare protagonista sotto porta, mettendo la propria esperienza internazionale al servizio di una squadra che vuole rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione di Ligue 2. Per l’attaccante senegalese, che vanta anche presenze con la Nazionale del Senegal, si apre così un nuovo capitolo di carriera, questa volta lontano dai grandi palcoscenici internazionali ma vicino a casa.