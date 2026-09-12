Impatto devastante di Martinelli in Saudi Pro League! Show con l’Al-Hilal, tripletta per il brasiliano nel 6-0 contro l’Al-Taawoun

Gabriel Martinelli ha avuto un impatto devastante in Saudi Pro League! Tripletta con l’Al-Hilal nel 6-0 contro l’Al-Taawoun

Esordio da incorniciare in Saudi Pro League per Gabriel Martinelli. L’attaccante brasiliano si è presentato al suo nuovo pubblico con una prestazione di valore assoluto, trascinando l’Al-Hilal a un travolgente successo per 6-0 ai danni dell’Al-Taawoun. L’ex stella del calcio europeo è stato l’indiscusso protagonista della sfida, mettendo a segno una straordinaria tripletta che ha spianato la strada alla formazione guidata in panchina dal tecnico italiano Simone Inzaghi.

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Un impatto devastante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi

L’integrazione del classe 2001 nei meccanismi della compagine di Riad si è rivelata istantanea ed efficace. Inserito dal primo minuto nell’impianto d’attacco ideato da Inzaghi, Martinelli ha sfoderato l’intero repertorio del proprio bagaglio tecnico: scatti brucianti palla al piede, eccellente senso della posizione e una notevole freddezza negli ultimi sedici metri. Le tre marcature personali realizzate nell’arco dei novanta minuti evidenziano un’intesa già affinata con i compagni di reparto e confermano la perfetta assimilazione delle idee tattiche dell’allenatore piacentino, capace di orchestrare una manovra offensiva fluida e a tratti travolgente.

La dimostrazione di forza dell’Al-Hilal in campionato

Il rotondo punteggio finale rappresenta una dimostrazione di forza perentoria nei confronti della concorrenza. Oltre all’exploit individuale dell’attaccante verdeoro, l’Al-Hilal ha offerto una prova corale di altissimo profilo, mostrando una netta superiorità sul piano del palleggio e del ritmo di gara.

Prospettive da leader per il talento brasiliano

L’avvio folgorante di Martinelli lancia un segnale chiaro alle dirette rivali per il titolo. L’investimento effettuato dalla dirigenza dell’Al-Hilal per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante si sta rivelando vincente fin dalle primissime battute. Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione del club arabo e del suo nuovo gioiello si preannuncia ricca di soddisfazioni e gol di pregevole fattura.