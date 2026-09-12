Icardi ancora senza squadra: Parma insidia la Lazio

L’attaccante argentino, senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, valuta il proprio futuro anche in vista del trasferimento della compagna China Suarez

Nonostante la sessione estiva del calciomercato si sia chiusa da tempo quasi ovunque in Europa e nel mondo, restano attivi molti club che cercano di sfruttare il mercato degli svincolati, oggi più che mai ricco di occasioni. Tra i colpi di lusso ancora disponibili c’è Mauro Icardi, attaccante argentino rimasto senza contratto dopo l’addio al Galatasaray, corteggiato per tutta l’estate anche da club italiani ma ancora indeciso sulla destinazione finale. Sul tavolo del suo agente sarebbero arrivate cinque proposte concrete, di cui due dall’Italia.

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Lazio sempre viva, ma c’è il Parma

Da tempo Icardi è un obiettivo dichiarato del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, anche se il centravanti ex Inter non sarebbe in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, tecnico biancoceleste che preferirebbe un profilo diverso. A Formello sono già arrivati Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson, quest’ultimo adattabile anche come prima punta, ma la possibilità di tesserare un giocatore di questo calibro stuzzica il presidente Claudio Lotito, che vedrebbe l’operazione come una mossa per allentare la pressione dell’ambiente.

Non è però l’unica pretendente italiana: anche il Parma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando all’affondo per garantire a Carlos Cuesta, allenatore dei ducali, un finalizzatore puro in attacco, pur restando da definire le distanze sull’ingaggio richiesto dal giocatore.

Brasile o Grecia? Decide anche la nuova famiglia

Le due italiane non sono sole nella corsa al centravanti argentino. A dare ulteriore slancio alle trattative ha contribuito la scelta della compagna, China Suarez, di trasferirsi con i propri figli nel Paese che Icardi sceglierà.

Prendono così corpo anche le piste greche, con PAOK Salonicco e Olympiacos interessati a un suo ingaggio, oltre alla suggestione sudamericana: l’Atlético Mineiro, club brasiliano, avrebbe effettuato un sondaggio nei giorni scorsi per riportare Icardi più vicino alla sua terra d’origine e alle figlie avute con Wanda Nara.