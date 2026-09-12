Douvikas racconta il Como: «Felice dell’arrivo di Kean, serve l’apporto di tutti»

L’attaccante del Como, Anastasios Douvikas, si racconta e descrive il momento della squadra di Cesc Fabregas anche dopo l’arrivo di Moise Kean dalla Fiorentina

L’attaccante del Como Anastasios Douvikas ha raccontato il momento della squadra e l’evoluzione del gruppo allenato da Cesc Fàbregas. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti greco ha analizzato diversi aspetti della rosa, soffermandosi sui compagni di reparto, sui difensori affrontati ogni giorno in allenamento e sull’arrivo di nuovi giocatori come Moise Kean.

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Douvikas e i duelli con i difensori del Como

Il lavoro quotidiano ad alta intensità rappresenta uno degli elementi fondamentali del percorso del Como, con Douvikas che ha evidenziato la qualità dei difensori presenti nella rosa. L’attaccante ha sottolineato quanto sia importante confrontarsi ogni giorno con avversari di livello per migliorare.

I DIFENSORI PIÙ DIFFICILI DA AFFRONTARE – «Chalobah, Ramon e Kempf che sfido tutti i giorni in allenamento… – non ha dubbi -. A parte gli scherzi, in Italia ce ne sono tanti di difensori forti. Mi piacciono i duelli che ti tengono sul pezzo 90 minuti».

Una dichiarazione che evidenzia la competitività interna del gruppo e il livello degli allenamenti della formazione lariana, impegnata a consolidarsi nel massimo campionato italiano.

Douvikas su Kean: «Felice che sia arrivato un giocatore così forte»

L’arrivo di Moise Kean ha aumentato la concorrenza nel reparto offensivo del Como, ma Douvikas considera la presenza dell’attaccante della Nazionale italiana come un valore aggiunto per tutta la squadra.

LA CONCORRENZA IN ATTACCO – «Il mister ha dimostrato di sapere come gestire la squadra. Io e Moise siamo concentrati sul Como e sono veramente felice che un giocatore così forte sia arrivato a lottare con noi, sappiamo che servirà l’apporto di tutti».

L’attaccante greco ha quindi ribadito la fiducia nel lavoro di Fàbregas, sottolineando come la gestione del gruppo sarà fondamentale per affrontare una stagione con tanti impegni e una rosa ricca di alternative.

Douvikas esalta Nico Paz e Diao

Oltre alla competizione interna, il numero offensivo del Como ha parlato anche dei giocatori che agiscono alle sue spalle. In particolare, Douvikas ha evidenziato le qualità di Nico Paz e Assane Diao, due elementi considerati fondamentali nello sviluppo offensivo della squadra.

LA QUALITÀ DEI TREQUARTISTI – «Sono due di grande qualità e soprattutto entrambi molto intelligenti dal punto di vista calcistico. Per un attaccante è un piacere avere vicino giocatori così».

La capacità di dialogare con giocatori tecnici e capaci di leggere gli spazi rappresenta una delle armi del sistema di gioco del Como, che punta molto sulla qualità nella fase offensiva.

Como, Douvikas promuove i nuovi acquisti

Infine, l’attaccante ha dedicato spazio ai nuovi arrivati e al modo in cui si sono inseriti rapidamente all’interno dello spogliatoio. Secondo Douvikas, l’integrazione dei nuovi elementi è stata favorita dalla forza del gruppo costruito dalla società.

IL GRUPPO E I NUOVI ARRIVATI – «Tutti quelli che sono arrivati hanno portato qualcosa di importante. Luis ha grande personalità, ma anche gli altri si sono inseriti molto velocemente. È successo con tutti i giocatori arrivati qui, e questo spiega come funzionano questo gruppo e questo ambiente».

Le parole di Douvikas confermano quindi l’ambizione del Como, che vuole continuare il proprio percorso puntando su un gruppo competitivo, una forte identità e una rosa con diverse soluzioni offensive.