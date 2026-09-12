Fiorentina, Vanoli esalta Mastantuono dopo il Venezia: «Il talento va messo al servizio della squadra»

Il tecnico viola commenta la vittoria in rimonta al debutto sulla panchina della Fiorentina e guarda al futuro del nuovo progetto

Esordio vincente per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico viola, tornato alla guida della squadra dopo la precedente esperienza al Venezia, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto contro i lagunari, arrivato grazie alla grande prestazione di Franco Mastantuono e alla reazione mostrata dalla squadra dopo lo svantaggio iniziale.

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L’allenatore ha sottolineato la necessità di voltare pagina rispetto al passato e iniziare un nuovo percorso con un gruppo giovane, ricco di talento ma ancora da costruire dal punto di vista dell’identità.

Vanoli e il nuovo corso Fiorentina: «Capitolo chiuso, ora costruiamo»

IL NUOVO PROGETTO VIOLA – «Ho detto ai ragazzi che era chiuso un capitolo perché sono stanco di parlare dell’anno scorso, lo mettiamo in un cassetto, oggi c’è una squadra diversa con una identità da costruire, questa squadra è giovane e talentuosa. In gioventù si possono fare errori. Quando ho ricevuto questa chiamata sono venuto qui carico».

Vanoli ha poi analizzato la prestazione di Mastantuono, protagonista assoluto della sfida con una tripletta, evidenziando soprattutto l’atteggiamento del talento argentino anche nelle fasi senza possesso.

MASTANTUONO PROTAGONISTA – «Il talento va messo al servizio della squadra. Mastantuono è l’esempio: ha fatto benissimo in fase difensiva e ha fatto anche 3 gol. Sotto 1-0 ho visto una squadra lucida. Anche in panchina c’erano giocatori che hanno dato veramente una mano».

Fiorentina, Vanoli chiede entusiasmo e crescita

Il tecnico viola ha spiegato che il successo contro il Venezia rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più lungo, con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante per la piazza.

GLI OBIETTIVI DELLA STAGIONE – «Oggi inizia, mettiamo un piccolo mattoncino per regalare qualcosa di importante a Firenze».

Interrogato sulla possibilità di affrontare la stagione con lo stesso spirito della precedente esperienza, Vanoli ha però chiarito che non è possibile fare paragoni tra due situazioni differenti.

IL CONFRONTO CON IL PASSATO – «Non si possono fare paragoni con l’anno scorso, sono squadre diverse con situazioni diverse. Quello che avete fatto fatica a capire l’anno scorso è che ogni situazione è diversa. L’anno scorso l’obiettivo primario era salvarsi e festeggiare il centenario».

Vanoli: «Voglio far capire ai ragazzi cos’è Firenze»

L’allenatore della Fiorentina ha infine ribadito il proprio entusiasmo per la nuova avventura e la volontà di trasmettere ai giocatori il valore della maglia viola.

LA MENTALITÀ DA COSTRUIRE – «Sono venuto qui con il sorriso e grande entusiasmo perché è un piacere vedere questi ragazzi e allenarli. Ci sarà da migliorare e ci saranno magari difficoltà perché abbiamo preso gol, ma voglio fargli capire cos’è Firenze».

Dopo la rimonta sul Venezia, Vanoli può quindi iniziare il proprio percorso con maggiore serenità, consapevole però che il nuovo progetto viola avrà bisogno di tempo, lavoro e continuità.