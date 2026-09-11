Bologna, allarme Dovbyk e Zortea: Tedesco valuta gli infortuni prima del Napoli

I due giocatori rischiano di saltare la trasferta al Maradona: già indisponibili Orsolini ed El Azzouzi, mentre il tecnico attende novità anche sul ricorso per la squalifica
Non arrivano buone notizie per Domenico Tedesco e il Bologna in vista della delicata trasferta di domenica al Maradona contro il Napoli. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il tecnico rossoblù potrebbe infatti dover rinunciare a due elementi importanti della rosa: Artem Dovbyk e Nadir Zortea.
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Una situazione che complica ulteriormente la preparazione della sfida contro i campioni d’Italia, considerando che il Bologna deve già fare i conti con le assenze di Riccardo Orsolini ed El Azzouzi, entrambi fermi ai box per problemi fisici.
Bologna, Dovbyk e Zortea sotto osservazione
L’attaccante ucraino Artem Dovbyk, protagonista nell’ultimo turno con il suo primo gol con la maglia del Bologna nella gara contro il Sassuolo, ha accusato un problema ai flessori. Lo stop, dalle prime valutazioni, non sembrerebbe particolarmente grave, ma lo staff medico e tecnico potrebbero decidere di non correre rischi.
Dovbyk, infatti, arriva da un periodo in cui ha dovuto recuperare la migliore condizione fisica e per questo motivo Tedesco potrebbe preferire una gestione prudente. L’obiettivo potrebbe essere quello di averlo completamente recuperato per la successiva sfida contro il Torino, evitando un rientro anticipato.
Situazione simile anche per Nadir Zortea, che ha riportato un problema all’anca. Anche nel suo caso le prime sensazioni non sembrano indicare un infortunio serio, ma saranno fondamentali gli aggiornamenti dei prossimi giorni per capire se potrà essere convocato per Napoli.
Bologna, Tedesco attende novità sulla squalifica
Oltre alle difficoltà legate agli infortuni, il Bologna deve gestire anche la situazione del proprio allenatore. Domenico Tedesco è stato infatti squalificato per 2 giornate dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro il Sassuolo.
Il tecnico non potrà quindi guidare la squadra dalla panchina nella trasferta del Maradona, ma il club rossoblù ha presentato ricorso contro la decisione. L’istanza verrà discussa a metà della prossima settimana e soltanto successivamente Tedesco saprà se potrà beneficiare di uno sconto sulla sanzione.
In caso di riduzione della pena, l’allenatore potrebbe tornare regolarmente in panchina per la gara casalinga contro il Torino. Nel frattempo, il Bologna concentra tutte le attenzioni sul recupero degli infortunati e sulla sfida contro il Napoli.