Bayern Monaco, Kane rassicura sul rinnovo nonostante la scadenza: «Sono molto felice, va tutto bene»

L’attaccante inglese continua a trascinare la squadra di Kompany e allontana i dubbi sul futuro: il rinnovo con il club bavarese potrebbe arrivare nei prossimi mesi

Il Bayern Monaco continua a confermarsi tra le grandi protagoniste della stagione europea. L’inizio del nuovo percorso sotto la guida di Vincent Kompany ha già restituito segnali importanti e il netto successo per 5-0 contro il Bodo Glimt in Champions League rappresenta una conferma della forza della formazione bavarese.

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Tra i protagonisti assoluti resta ancora una volta Harry Kane. L’attaccante inglese ha trovato la via del gol anche contro la formazione norvegese, dimostrando di essere un punto di riferimento imprescindibile per il Bayern. Il suo rendimento continua ad attirare l’attenzione dei principali club europei, soprattutto considerando la situazione contrattuale che potrebbe diventare interessante nei prossimi mesi.

Il contratto di Kane con il Bayern Monaco è infatti uno dei temi più discussi: il centravanti ha un accordo con il club tedesco, ma in assenza di un rinnovo potrebbe arrivare alla scadenza nel giro di meno di un anno, diventando potenzialmente disponibile a parametro zero. Una prospettiva che inevitabilmente tiene diversi top club con i radar puntati.

Harry Kane e il rinnovo con il Bayern Monaco

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano dell’Inghilterra ha però voluto tranquillizzare l’ambiente bavarese, spiegando che la trattativa procede senza particolari problemi.

RINNOVO CONTRATTUALE – «Non mi aspetto che si faccia la prossima settimana o quella dopo, ma speriamo di arrivare all’accordo nei prossimi 1-2 mesi», ha dichiarato Harry Kane.

L’attaccante ha poi ribadito la propria serenità rispetto al futuro e il forte legame costruito con il club tedesco: «I colloqui continueranno ad andare bene, sono molto tranquillo e potete stare tranquilli perché va tutto bene fra di noi, qui al Bayern Monaco sono molto felice».

Parole che confermano la volontà del giocatore di proseguire la propria esperienza in Germania dopo essere diventato rapidamente il leader offensivo della squadra.

Kane avvisa le rivali: “Siamo una minaccia per qualsiasi squadra”

Oltre al tema personale, il centravanti inglese ha analizzato anche le ambizioni del Bayern in questa stagione. La squadra di Kompany vuole tornare protagonista ai massimi livelli europei e Kane è convinto che il gruppo abbia tutte le caratteristiche per competere contro chiunque.

OBIETTIVI EUROPEI – «Siamo una minaccia per qualsiasi squadra. Abbiamo un anno di lavoro in più con l’allenatore, comprendiamo sempre di più le sue idee. Siamo umili, ma le squadre che ci affronteranno avranno vita dura contro di noi, con e senza palla».

Il messaggio è chiaro: il Bayern Monaco non vuole limitarsi a dominare in Bundesliga, ma punta a essere una seria candidata anche in Champions League. E con un Harry Kane in questa condizione, i bavaresi possono guardare al futuro con grande fiducia.