James Rodriguez è un nuovo giocatore dell’Atletico Nacional

James Rodriguez ha scelto l’Atletico Nacional nonostante il tentativo dell’Avellino: il colombiano torna in patria per prepararsi alla prossima Copa America

James Rodriguez sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Nacional. Il club colombiano sta preparando l’arrivo del numero 10 attraverso una campagna social che coinvolge direttamente i tifosi e punta a dare ulteriore impulso alla vendita degli abbonamenti.

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James Rodriguez, l’annuncio social dell’Atletico Nacional

«Un saluto del 10 per i tifosi del più grande» è lo slogan utilizzato dall’Atletico Nacional per alimentare l’attesa. L’operazione riporterà James in patria, permettendogli di vivere una nuova esperienza nel calcio colombiano e di prepararsi nelle migliori condizioni alla prossima edizione della Copa America.

James Rodriguez, il tentativo dell’Avellino

Anche l’Avellino aveva provato a inserirsi nella corsa al trequartista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club irpino aveva presentato una proposta concreta due sere fa, coltivando il sogno di completare un’operazione dal grande impatto tecnico e mediatico.

L’Atletico Nacional supera l’Avellino

Il successivo rilancio dell’Atletico Nacional ha però modificato lo scenario. James Rodriguez ha preferito accettare la proposta proveniente dal proprio Paese, facendo sfumare la suggestione Avellino. Per la società colombiana si tratta di un acquisto prestigioso, già trasformato in un elemento centrale della campagna promozionale rivolta ai sostenitori.