Calciomercato Real Madrid, Endrick può partire a gennaio

Endrick, futuro ancora da definire al Real Madrid: la situazione dell’attaccante brasiliano sarà riesaminata prima dell’apertura del mercato invernale
Il futuro di Endrick potrebbe tornare presto al centro delle valutazioni del Real Madrid. Secondo quanto riferito da The Athletic, la situazione dell’attaccante brasiliano verrà riesaminata prima dell’apertura della finestra invernale di calciomercato. Tra le soluzioni prese in considerazione figura anche una nuova partenza in prestito.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato
Al momento non sarebbe stata adottata alcuna decisione definitiva. Il club spagnolo vuole osservare lo spazio trovato dal giovane nella prima parte della stagione, valutandone il rendimento e il percorso di crescita. Se il minutaggio dovesse rivelarsi insufficiente, un trasferimento temporaneo potrebbe diventare l’opzione più funzionale.
Il Real Madrid continua a considerare Endrick un elemento importante per il proprio futuro, ma è consapevole della necessità di garantirgli continuità. Per un attaccante ancora molto giovane, infatti, giocare regolarmente può risultare determinante per completare lo sviluppo tecnico e acquisire maggiore esperienza ad alto livello.
Molto dipenderà anche dalle eventuali proposte che arriveranno nelle prossime settimane. La destinazione dovrà permettere al brasiliano di trovare spazio, assumere un ruolo centrale e proseguire il proprio percorso senza perdere il legame con il club madrileno.
La questione, dunque, rimane aperta: prima di gennaio le parti torneranno a confrontarsi e valuteranno se proseguire insieme oppure scegliere nuovamente la strada del prestito.