Ciro Immobile torna in Nazionale: sarà il nuovo capo...

Ciro Immobile riparte da Coverciano dopo il ritiro: l’ex centravanti azzurro affiancherà la selezione Under 16 allenata da Giovanni Costantino

Comincia una nuova avventura professionale per Ciro Immobile. L’ex attaccante della Nazionale è stato nominato capo delegazione dell’Italia Under 16, formazione guidata dal tecnico Giovanni Costantino. A volerlo fortemente per questo incarico è stato il presidente federale Giovanni Malagò, che ha ricevuto il consenso dell’ex centravanti.

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Immobile torna così nell’universo azzurro con un ruolo differente, mettendo la propria esperienza al servizio dei giovani. Lo scorso 14 agosto aveva risolto il contratto che lo legava al Paris FC, annunciando contestualmente il proprio ritiro dal calcio giocato.

Attraverso la nota ufficiale della FIGC, il campione d’Europa ha spiegato le ragioni della sua scelta: «È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera. Farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: rimettermi in gioco e trasmettere ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo».

Immobile ha poi ringraziato Malagò, sottolineando la grande emozione legata al ritorno a Coverciano. Il presidente federale ha motivato la scelta definendo l’ex attaccante un esempio autentico di cosa significhi indossare la maglia azzurra.

Secondo Malagò, la presenza di Immobile permetterà ai giovani calciatori di avere al proprio fianco un professionista capace di trasmettere talento, serietà, rispetto delle regole e senso di responsabilità. Per l’ex capitano della Lazio si apre dunque un nuovo capitolo, ancora una volta colorato d’azzurro.