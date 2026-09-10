Venezia, Stroppa presenta la sfida con la Fiorentina: «La squadra si è ricompattata. Basic? Non ancora recuperato» – Calcio News 24

Il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa, ha parlato alla vigilia della gara contro i viola di Vanoli: focus su prestazioni, classifica e infortunati

Il Venezia è ancora alla ricerca dei primi punti in campionato. La squadra allenata da Giovanni Stroppa arriva alla quarta giornata di Serie A dopo tre sconfitte consecutive contro Lecce, Milan e Frosinone, ma il tecnico vede segnali positivi nella crescita del gruppo.

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I lagunari si preparano ad affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli, ex allenatore del Venezia e protagonista della promozione conquistata nella passata stagione. Una sfida particolare per entrambe le squadre, con Stroppa chiamato a invertire il trend negativo davanti al proprio pubblico.

Alla vigilia del match, l’allenatore del Venezia è intervenuto in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e le difficoltà affrontate nelle prime giornate.

LA REAZIONE DOPO IL FROSINONE

LA SCONFITTA CONTRO IL FROSINONE – «Bisogna capire com’è arrivata la sconfitta mettendo sulla bilancia i due tempi. Nel secondo tempo c’è stata una risposta dopo il primo tempo: abbiamo avuto l’occasione di fare il 3-2 dopo averla pareggiata. La settimana è andata benissimo, mai come ora la squadra si è ricompattata e affronteremo al meglio la sfida di domani».

Stroppa ha quindi sottolineato la capacità del gruppo di reagire dopo un avvio complicato. Nonostante il risultato negativo, il tecnico ritiene che le prestazioni offerte dal Venezia abbiano mostrato elementi incoraggianti.

IL RITORNO DI VANOLI AL PENZO

L’AVVERSARIO E L’EX ALLENATORE – «Ha fatto un grandissimo lavoro l’anno scorso e gli vanno fatti i complimenti, glieli farò domani. Dovremo essere pronti tornando a fare quello che sappiamo fare. Fino a qui abbiamo fatto prestazioni eccellenti ma rovinate dal risultato. Tutto quello che stiamo facendo dobbiamo continuare a farlo, nonostante la classifica».

Il tecnico del Venezia ha dunque elogiato il lavoro svolto da Vanoli, ma ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere fiducia nel percorso intrapreso. Secondo Stroppa, la classifica non deve cancellare gli aspetti positivi mostrati nelle prime uscite stagionali.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

LE CONDIZIONI DELLA ROSA – «Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare».

Il Venezia dovrà quindi fare i conti con alcune assenze anche nella sfida contro la Fiorentina. Stroppa attende il recupero dei propri giocatori per ampliare le rotazioni nelle prossime settimane e affrontare un calendario impegnativo.