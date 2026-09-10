Richarlison, rottura con il Tottenham: vicenda in tribunale

Tottenham‑Richarlison, lo strappo con gli Spurs ormai è totale: chiesta la rescissione per approdare al Vasco da Gama

La frattura tra Richarlison e il Tottenham è ormai completa. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globo, l’attaccante classe 1997 – uno dei profili più energici e controversi del calcio sudamericano – sarebbe pronto a portare il club inglese in tribunale. Una mossa drastica che nasce da tensioni interne, scelte tecniche contestate e un intreccio di mercato che ha complicato ulteriormente la situazione.

Escluso dalla Premier League: la scintilla che accende lo scontro

Il punto di rottura arriva con la decisione degli Spurs di non tesserare Richarlison per la Premier League 2026/27. Una scelta pesante, che lo ha relegato nella squadra Under 21, certificando di fatto la sua esclusione dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi, allenatore noto per il suo calcio aggressivo e posizionale.

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Per il brasiliano, che aveva già manifestato malumori nelle scorse settimane, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da qui la volontà di ricorrere alle vie legali, contestando la gestione del club e la sua esclusione dalla lista ufficiale del campionato.

Il sogno Vasco da Gama e l’intreccio di mercato

Dietro alla battaglia legale c’è anche un forte desiderio personale: Richarlison vuole tornare in Brasile, e in particolare al Vasco da Gama, squadra di cui è tifoso sin da bambino. Martedì scorso l’attaccante aveva accettato un trasferimento in prestito, ma un limite regolamentare imposto dalla FIFA ha fatto saltare l’accordo in extremis.

Il Vasco continua a trattare con il Tottenham, ma la richiesta degli Spurs – oltre 20 milioni di euro – è considerata eccessiva dal club carioca. La soluzione più semplice sarebbe la risoluzione del contratto, che permetterebbe a Richarlison di firmare liberamente fino a dicembre 2026, ma al momento gli inglesi non sembrano intenzionati a percorrere questa strada.

Una situazione esplosiva

La vicenda è destinata a proseguire: Richarlison vuole lasciare Londra, il Tottenham non vuole svendere il giocatore, il Vasco attende sviluppi e la FIFA osserva da vicino. Una storia che intreccia regolamenti, mercato e tensioni personali, e che potrebbe diventare uno dei casi più discussi della stagione.