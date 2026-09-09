Messi amplia il suo progetto calcistico in Spagna: le ultime

Messi pronto al secondo club in Spagna: dopo il Cornellà, l’Eldense è vicino all’acquisto e manca solo l’ufficialità

Elda, provincia di Alicante, Comunitat Valenciana. Una cittadina di circa 55.000 abitanti nel sud della Spagna che negli ultimi mesi è diventata il centro di una notizia destinata a fare il giro del mondo calcistico. Qui gioca l’Eldense, club che lo scorso maggio ha conquistato la promozione in Segunda División, entrando ufficialmente nel professionismo. Lo stadio è il Pepico Amat, impianto da meno di 6.000 posti con circa 3.500 abbonati. L’avvio di stagione, però, è stato complicato: quattro giornate, due pareggi e due sconfitte, con la squadra al ventesimo posto.

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In questo scenario arriva una notizia clamorosa: Lionel Messi, 39 anni, attaccante dell’Inter Miami e leggenda del calcio mondiale, è vicino ad acquisire il 100% delle quote dell’Eldense. Il club è attualmente controllato da un gruppo colombiano, ma secondo fonti spagnole l’accordo con Messi è già stato raggiunto. Mancano solo le firme, che arriveranno dopo la ratifica del Consejo Superior de Deportes, l’organo governativo che supervisiona lo sport professionistico in Spagna e che deve approvare ogni cambio di proprietà.

Messi già presente nel calcio spagnolo: il precedente Cornellà

Non si tratta del primo investimento di Messi nel calcio iberico. La Pulga ha già acquisito il Cornellà, club di Barcellona che milita in Tercera RFEF, la quinta serie. Ma l’Eldense rappresenta un salto di livello completamente diverso: la Segunda División fa parte della struttura della Liga, che gestisce i 42 club delle prime due categorie del calcio spagnolo. L’ingresso di Messi in questo sistema è un evento di enorme rilevanza mediatica e commerciale.

Un ritorno in Spagna sempre più vicino

Messi vive e gioca a Miami, ma il suo legame con la Spagna resta fortissimo. Dopo oltre vent’anni trascorsi a Barcellona, è naturale immaginare un suo ritorno stabile nel Paese. L’acquisizione dell’Eldense potrebbe essere un primo passo in questa direzione.

Le cifre dell’operazione non sono state rese note, ma la formalizzazione è attesa nei prossimi giorni. Un investimento che potrebbe cambiare il futuro del club e portare la città di Elda sotto i riflettori internazionali.



