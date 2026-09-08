Mbappé scrive (ancora) la storia in Champions League: gol all’Inter e 5° posto all-time tra i bomber! Agganciato Raúl

Mbappé fa la storia in Champions League: con il gol all’Inter ha eguagliato Raul al 5° posto all-time tra i marcatori

Kylian Mbappé continua a riscrivere la storia della Champions League. Con la marcatura messa a segno nel successo per 2-1 contro l’Inter, il fuoriclasse del Real Madrid ha raggiunto la cifra di 71 gol nella massima competizione europea per club. Un traguardo straordinario che gli permette di agganciare una leggenda della storia blanca come Raúl González al quinto posto della classifica marcatori di tutti i tempi del torneo.

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Un timbro storico nella sfida contro l’Inter

La firma dell’attaccante francese nell’esordio europeo si è rivelata ancora una volta decisiva. Sfruttando la consueta rapidità ed una coordinazione impeccabile all’interno dell’area di rigore, il classe 1998 ha trafitto la difesa nerazzurra, sbloccando la gara del Santiago Bernabeu e spianando la strada alla vittoria della formazione spagnola. Per Mbappé, il gol siglato contro la compagine italiana rappresenta l’ennesima conferma di una continuità di rendimento devastante nei palcoscenici più prestigiosi del continente.

La classifica marcatori all-time della Champions League

L’ingresso del numero 9 del Real Madrid nella top 5 dei migliori marcatori di sempre della competizione lo proietta direttamente nell’Olimpo del calcio mondiale. L’attaccante condivide ora la quinta piazza con Raúl, posizionandosi alle spalle di veri e propri colossi della storia del pallone:

Cristiano Ronaldo : 141 gol

: 141 gol Lionel Messi : 129 gol

: 129 gol Robert Lewandowski : 109 gol

: 109 gol Karim Benzema : 90 gol

: 90 gol Kylian Mbappé : 71 gol

: 71 gol Raúl González: 71 gol

Caccia ai miti: la scalata verso Benzema e la vetta

A rendere ancora più impressionante la cifra raggiunta dal francese è l’aspetto anagrafico. A soli ventisette anni, la punta del Real Madrid ha tagliato un traguardo che la maggior parte dei calciatori insegue per un’intera carriera. Mantenendo questa media realizzativa, i 90 sigilli di Karim Benzema ed i 109 gol di Robert Lewandowski figurano come obiettivi ampiamente alla portata nei prossimi anni. La rincorsa ai primati assoluti detenuti da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi resta un’impresa complessa, ma con questo ritmo Kylian Mbappé promette di abbattere ogni record nell’era moderna della Champions League.